 

“Должна быть крайней мерой”. Байден о применении военной силы США в мире

11.02.2021, 1:50, Новости дня
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Главная миссия министерства обороны США – сдерживание агрессии со стороны врагов, а в случае необходимости – участие в войнах, призванных обезопасить Америку. Об этом 10 февраля заявил президент США Джо Байден, выступая в Пентагоне, пишет пресс-служба Белого дома.

“Как ваш главнокомандующий я без колебаний буду применять силу для защиты жизненно важных интересов американского народа и наших союзников во всем мире, когда это необходимо. Я считаю, что сила должна быть крайней мерой, а не первой”, – сказал президент США.

Он отметил, что будет работать с главой Пентагона Ллойдом Остином и мировыми лидерами, чтобы завершить затянувшиеся войны, а также над тем, чтобы террористические угрозы не создавали проблем для американского народа.

Байден вступил в должность президента США 20 января. В инаугурационной речи он говорил, что США “восстановят союзы и снова вступят в контакт с миром”.

По словам многолетнего советника Байдена по вопросам внешней политики Майкла Карпентера, действия нового главы США будут нацелены на противостояние России и Китаю, восстановление отношений с Евросоюзом и укрепление НАТО.

Байден 4 февраля заявил, что Вашингтон больше не будет уступать перед агрессивными действиями со стороны России.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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