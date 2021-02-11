 

Сиденье с унитаза Гитлера продали за $19 тыс.

11.02.2021, 1:50, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Сиденье с личного унитаза фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера из его убежища в горах продали на аукционе в США за $18 750 долларов. Об этом пишет Daily Mail.

Отмечается, что работники аукционного дома Alexander Auctions прогнозировали, что лот уйдет с молотка за $15 тыс при начальной ставке в $5 тыс. Но в конце концов? торги выиграл анонимный покупатель, предложивший за лот почти $19 ты.

Сиденье в мае 1945 года вынес из резиденции Гитлера Бергхоф в Альпах американский солдат Рагнвальд Борх, который вместе с французской армией одним из первых оказался в убежище фюрера. На продажу его выставил сын солдата.

В описании лота на странице аукционного дома сиденье названо “единственным в своем роде”.

Фото: alexautographs.com

“Хотя туалет Aviso Grille, снятый с яхты Гитлера, приобрел большую известность после того, как несколько лет назад обнаружился на заправочной станции в Нью-Джерси, он был одним из десяти или двадцати на этом судне. Этот пример был взят из личной ванной Гитлера, как можно ближе к “трону”, насколько диктатор мог его получить. Трудно представить, какой заговор планировал тиран, созерцая мир с этой высоты”, – говорится в описании. 

В лот вошли также книга “Гора Гитлера”, в которой описана история выноса из резиденции этого сиденья, оригинальная фотография Борха и еще одного американского офицера, а также новостная статья 2001 года об истории этого предмета.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.09 / Ризатдинова стала ведущей

04.02 / На Украине заблокировали крупнейший международный фишинговый центр

12.12 / Всемирный банк утвердил выделение Украине $300 млн для поддержки населения

20.12 / Чехия начнет вакцинацию от COVID-19 в конце декабря

19.12 / Зеленский в новом видео сказал, что госбюджет на 2021 год приняли “вовремя, без торгов и хотелок”, и “запикал” слова о бывшем президенте

02.10 / В Харькове дочь погибшего в авиакатастрофе Ан-26Ш пилота отказались принять в школу. Директора отстранили

07.07 / Малышева объявила о конце вспышки коронавируса в России

13.07 / «Золотую судью» Хахалеву лишили полномочий

22.11 / Украинский пловец Романчук установил рекорд Европы на дистанции 800 м вольным стилем

12.11 / Bloomberg – санкции против «Северного потока – 2» будут включены в закон об оборонном бюджете США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска