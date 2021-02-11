Сиденье с унитаза Гитлера продали за $19 тыс.

11.02.2021, 1:50, Новости дня

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Сиденье с личного унитаза фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера из его убежища в горах продали на аукционе в США за $18 750 долларов. Об этом пишет Daily Mail.

Отмечается, что работники аукционного дома Alexander Auctions прогнозировали, что лот уйдет с молотка за $15 тыс при начальной ставке в $5 тыс. Но в конце концов? торги выиграл анонимный покупатель, предложивший за лот почти $19 ты.

Сиденье в мае 1945 года вынес из резиденции Гитлера Бергхоф в Альпах американский солдат Рагнвальд Борх, который вместе с французской армией одним из первых оказался в убежище фюрера. На продажу его выставил сын солдата.

В описании лота на странице аукционного дома сиденье названо “единственным в своем роде”.

Фото: alexautographs.com

“Хотя туалет Aviso Grille, снятый с яхты Гитлера, приобрел большую известность после того, как несколько лет назад обнаружился на заправочной станции в Нью-Джерси, он был одним из десяти или двадцати на этом судне. Этот пример был взят из личной ванной Гитлера, как можно ближе к “трону”, насколько диктатор мог его получить. Трудно представить, какой заговор планировал тиран, созерцая мир с этой высоты”, – говорится в описании.

В лот вошли также книга “Гора Гитлера”, в которой описана история выноса из резиденции этого сиденья, оригинальная фотография Борха и еще одного американского офицера, а также новостная статья 2001 года об истории этого предмета.

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