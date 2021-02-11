Путин рассказал об отказе Макрона от помощи в расследовании по Навальному

11.02.2021, 1:48, Новости дня

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что предлагал своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь российских специалистов в изучении изъятых после инцидента с блогером Алексеем Навальным образцов.

В ходе первой телефонной беседы с Макроном после «отравления» Навального российский лидер предложил, чтобы российские специалисты отправились в Европу и совместно в лабораториях определили яд во взятых образцах. Об этом глава государства рассказал в ходе встречи с главредами российских СМИ, передает РИА «Новости».

Также Путин заверил французского коллегу, что если в результате исследований найдут хоть что-то, то будет возбуждено уголовное дело.

Кроме того, Путин предлагал и другой вариант сотрудничества – принять западных специалистов в РФ и провести исследования проб здесь, но Макрон отказался.

Россия, выражавшая готовность в сотрудничестве, не получила ответы на запросы ни от Франции, ни от Германии, отметил президент.

18 января Лавров заявил, что заявления западных политиков о возвращении блогера Алексея Навального в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны. Министр также заявил, что Германия прибегает к методам дипломатического хамства при общении с Россией по ситуации вокруг Алексея Навального, Москва в таком тоне разговаривать не будет.

Отвечая на заявления Запада по поводу задержания в Шереметьево Алексея Навального, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Кроме того, она заявила, что ответы ФРГ на запросы РФ по ситуации вокруг инцидента с Навальным были получены, однако не содержали информации по сути вопроса.

Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навального, который был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок. Член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в РФ Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН».