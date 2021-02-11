Иран произвел металлический уран

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11.02.2021, 1:48, Новости дня
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Иран произвел небольшое количество металлического урана после ввоза нового оборудования на завод в Исфахане, информирует МАГАТЭ.

Как пишет Wall Street Journal со ссылкой на конфиденциальный доклад агентства, Иран произвел его 8 февраля. Reuters указывает, что уран произведен в рамках научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию топлива для Тегеранского исследовательского реактора. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что МАГАТЭ «проверило 3,6 грамма металлического урана». Металлический уран используется не только для изготовления топлива для реакторов, но и при создании ядерных бомб, передают РИА «Новости» и ТАСС.

Напомним, Великобритания, ФРГ и Франция призвали Иран прекратить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по производству металлического урана, так как «производство металлического урана потенциально может иметь военные цели».



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