Мнение: Юлия Навальная прилетела в Германию…

11.02.2021, 1:38, Разное

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С утра на лентах госинформагенств обсуждалась новость, что супруга Алексея Навального Юлия покинула Россию. К вечеру о том, что Юлия полетела в Германию, начали писать и негосударственные СМИ.

Казалось бы, а в чем новость-то? Юлия Навальная полетела в Германию. И что? Что тут обсуждать? Но ведь почему-то много кто написал об этом…

Или общество готовят к тому, что завтра периодически будут появляется, например, такие новости: супруга Мишустина полетела во Францию, сын Матвиенко вылетел в США, дочь Шойгу прилетела в Лондон, дочь Пескова отправилась в Швейцарию и т.д. … А потом, вдруг, подобные новости исчезнут, потому что им всем перекроют въезд в Европу и США… Как ближайшим родственникам. Возможен такой сценарий?

Фотографии отсюда