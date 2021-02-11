Минздрав Израиля: Полностью вакцинированы около четверти населения страны

11.02.2021, 0:56, Новости дня

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По данным минздрава Израиля на 10 февраля, полностью вакцинированы (получили две дозы вакцины Pfizer) более 24% населения страны.

Первую дозу вакцины против коронавируса получили 3 648 562 человека, вторую дозу – 2 295 722 человека.

В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 708 827 больных, в настоящий момент заражены 68 077.

5244 заболевших COVID-19 умерли. Более 92% умерших были старше 60 лет.

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху 9 февраля подчеркнул, что более 97% смертей от COVID-19 в Израиле за последний месяц было среди непривитых, сообщается на сайте правительства Израиля.

“Хочу сообщить вам такой факт: за последние 30 дней 1536 человек умерли от COVID. Более 97% из них не были вакцинированы”, – сказал Нетаньяху.

Он отметил, что 7 февраля в страну прибыл еще 1 млн вакцин, и призвал всех вакцинироваться и не распространять фейки о прививках.

“Мы – нация вакцин. У нас есть вакцины для каждого гражданина – для всех. Мы можем очень быстро вакцинировать каждого гражданина. В настоящее время нам мешает не снабжение. У нас есть миллионы вакцин и фантастические медицинские бригады”, – сказал он.

Премьер Израиля отметил, что в ближайшие дни правительство страны начнет открывать систему образования. Это будет происходить постепенно.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В Израиле с начала пандемии, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирус подтвердили более чем у 700 тыс. человек, свыше 620 тыс. больных выздоровели, а 5216 умерли.

Израиль начал массовую вакцинацию 19 декабря 2020 года. Первому прививку сделали премьер-министру Биньямину Нетаньяху. 9 февраля в Израиле начали бесплатную COVID-вакцинацию для иностранцев.

В январе Нетаньяху заявлял, что Израиль первым в мире выйдет из эпидемии COVID-19 благодаря особой договоренности с Pfizer, которая позволила получить глобальную поставку вакцины. Согласно договоренности, Израиль станет “глобальной моделью быстрой вакцинации страны” для компании-производителя, которая будет делиться данными с разработчиками препарата.

Израиль – один из мировых лидеров по количеству введенных доз вакцины.

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