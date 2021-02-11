Украинских госслужащих будут обучать в Польше

11.02.2021, 0:56, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Украина и ЕС договорились о совместном проекте по запуску образовательной программы для украинских госслужащих “Проект развития способности Natolin4Capacity”. Соответствующее письмо подписали 10 февраля в Брюсселе вице-премьер по вопросам евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина и еврокомиссар Оливер Варгеи, сообщили на евроинтеграционном портале.

Еврокомиссия выделит грант в размере €2,45 млн для обучения украинских госслужащих в Колледже Европы в Польше, говорится в сообщении.

“Сшивание Украины с ЕС требует профессиональных специалистов. Если мы хотим, чтобы в Украине действовали такие же законы, как и в ЕС, то должны с особой ответственностью подходить к обучению наших кадров. Это путь к успешному внедрению Соглашения об ассоциации и нашей дорожной карты интеграции в ЕС”, – заявила Стефанишина.

Она отметила, что запуск такой образовательной программы поможет украинским госслужащим усовершенствовать знания европейского права и экономики, а также “повысит потенциал украинской госслужбы в целом”.

“Это путь к успешному внедрению Соглашения об ассоциации – нашей дорожной карты интеграции в ЕС”, – добавила вице-премьер.

16 сентября 2014 года Верховная Рада и Европарламент синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме. Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС вступило в силу с 1 января 2016 года.

—