 

Украина и Грузия договорились совместно противостоять российской агрессии

11.02.2021, 0:56, Новости дня
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Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар и Временный поверенный в делах Грузии в Украине Давид Бочоришвили договорились о совместном противостоянии стран российской агрессии. Об этом 10 февраля сообщила пресс-служба МИД Украины.

Бондарь отметил, что важно укреплять двустороннее сотрудничество в различных областях, которые отвечают интересам Украины и Грузии, а также евроинтеграционным и евроатлантическим стремлениям.

“Украина и Грузия, которые страдают от российской вооруженной агрессии, несмотря на что-либо должны держаться вместе, чтобы эффективно противостоять угрозам Кремля и вместе уверенно двигаться к членству в НАТО. Осознание этого сделает безуспешными любые попытки навредить нашим отношениям”, – заявил украинский дипломат.

Он также подчеркнул, что Грузия является стратегическим партнером Украины. 

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

8–12 августа 2008 года российские войска совместно с юго-осетинскими формированиями вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, которая официально является частью Грузии, временно заняв ряд прилегающих к конфликтной зоне районов Грузии. Позже Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии, еще одной части Грузии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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