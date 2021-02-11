Посол РФ назвал сложным переход Казахстана на латиницу

11.02.2021, 0:54, Новости дня

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Спорная внешнеполитическая подоплека отсутствует в вопросе перехода Казахстана на латиницу, однако это сложный процесс, требующий проработки, сообщил посол РФ в республике Алексей Бородавкин.

«Я думаю, что переход на латиницу – сугубо внутреннее дело Казахстана, и в этом вопросе абсолютно отсутствует спорная внешнеполитическая подоплека. Как дипломат, как посол РФ в Казахстане, который интересуется и внутренними процессами, которые здесь происходят, я наблюдаю и слежу за этим сюжетом и согласен с заявлениями казахстанского руководства, что это не простой, сложный процесс, требующий проработки», – сказал Бородавкин в ходе интервью государственную телеканалу «Хабар 24», передает РИА «Новости».

Напомним, в апреле 2017 года Назарбаев – на тот момент президент Казахстана – заявил о переходе казахского алфавита на латинскую графику. При этом президент заверил, что после перехода на латиницу в Казахстане русский язык не будет забыт Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала причины перевода казахского языка на латиницу.

В январе 2021 года пресс-служба правительства республики сообщила, что Казахстан поэтапно переведет казахский язык на латиницу до 2031 года, а не до 2025 года, как планировалось ранее.