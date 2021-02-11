На процессе импичмента в Сенате США Трампа обвинили в попытке украсть выборы

11.02.2021, 0:54, Новости дня

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В Сенате США на процессе импичмента экс-президента страны Дональда Трампа представитель обвинения конгрессвумен Мэдлен Дин обвинила его в попытке украсть выборы.

Были продемонстрированы кадры записи с мобильного телефона одного из участников митинга в Вашингтоне 6 января. Во время слов Трампа о том, чтобы идти к Капитолию и «подбодрить» сенаторов и конгрессменов с оговоркой, что, может быть, не всех и что люди должны «продемонстрировать силу», из толпы далеко от трибуны послышались одобрительные крики и возгласы: «Штурмовать Капитолий!» и «Захватить Капитолий!».

Дин заявила, что выступление Трампа продолжалось более часа, он лишь раз употребил слово «мирный» применительно к протесту, зато 20 раз – слова «битва» или «сражаться», в том числе «отчаянно сражаться». Дин считает, что это «был не просто митинг, или марш, или протест», Трамп «пытался украсть выборы для себя, утверждая, что выборы были подтасованы, незаконны, чтобы его сторонники сражались и вернули их», передает РИА «Новости».

Обращаясь к сенаторам, которые на процессе по импичменту выступают в качестве присяжных, обвинитель от Палаты представителей Тед Лью заявил, что Трамп запугивал не только политических противников, но и членов собственной партии, «совершал нападки на сенаторов и членов Конгресса в соцсетях, называя их жалкими из-за того, что они, цитирую, позволили украсть у них выборы».

Трампу поставили в вину то, что он «высмеивал некоторых членов Республиканской партии, называя их слабыми и неэффективными защитниками страны, потому что они не делали вид, что он выиграл» выборы, передает ТАСС.

Как сообщил Лью, Трамп «нападал» на «сенаторов-демократов и сенаторов-республиканцев, он нападал на всех», как и «толпа по его указанию». «Любой, кто выступал против президента, стал для него врагом», – сказал Лью, добавив, что в соцсетях Трамп указывал конкретные имена республиканцев (Митча Макконнелла, Джона Корнина, Джона Тьюна), поведением которых он недоволен, провоцируя тем самым возмущение против них со стороны рядовых членов партии и ставя их под угрозу.