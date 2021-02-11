Мнение: О «чёрной волне», накрывающей Россию

11.02.2021, 0:50, Разное

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Ну куда их ещё! Остановитесь! Они уже везде. Они текут, как чёрная река. Как чёрная волна накрывают наши города. Мне страшно…

Такой крик души, вопль отчаяния прочёл сегодня у одной доброй знакомой на ФБ. Даже не мог представить, чтобы самая обычная #новость была способна породить такую бурю эмоций. И, главное, о чём!

По сообщению РБК, вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минтруду и МВД проработать вопрос о привлечении иностранных рабочих для проведения сезонных работ в сельском хозяйстве в 2021 году. При этом в пресс-службе Минсельхоза уточнили, что о привлечении иностранных рабочих для дальнейшего развития АПК и максимально качественного проведения сезонных работ в 2021 году просили ряд представителей регионов и отраслевого сообщества. Предложения отрасли Минсельхоз направил в Минтруд для проработки.

По оценкам, в российском агропроме может быть задействовано до 500 тыс. иностранцев. Всё то время, что действовали ковидные ограничения, руководители сельхозпредприятий жаловались на нехватку «рабочих рук», а в некоторых областях даже думали о снижении посевных площадей.

Особенность российского АПК – высокая доля ручного труда, особенно в овощеводстве. Не случайно, в авангарде борьбы за ввоз трудовых мигрантов – главы Волгоградской и Астраханской областей, где на грядках, в полях и на бахче более половины рабсилы является завозной. Причём, по уверениям чиновников, местные жители не обладают достаточной квалификацией: им недостаёт необходимого опыта, знаний и навыков, которые есть у много лет привлекавшихся на полевые работы бригад из ближнего зарубежья.

Впрочем, прошлым летом ситуацию удалось разрулить административно-экономическими методами. Аграрии подняли оплату труда до 5 тыс. руб. за смену, а власти в центрах занятости организовали «Уголки овощевода» с оперативной информацией о вакансиях. В итоге это позволило собрать урожай овощей с обеспечением целевых показателей — всего 1 млн т. Но в нынешнем году, похоже, местным латифундистам кажется, что это слишком дорого.

Собственно, значительная часть российской экономики устроена так, что высокие зарплаты ей противопоказаны. Повышение оплаты труда хотя бы до уровня Восточной Европы сделает практически любой #бизнес в России нерентабельным при существующем уровне налогов и неналоговых поборов, начиная от банальных взяток и заканчивая выплатами монопольной ренты предприятиям коммунальной сферы, транспортникам (прежде всего РЖД), топливным королям и т.п. В итоге российский уровень оплаты труда уже отстаёт от китайского (правда, рассчитываемого в основном по городским жителям).

И дело, в общем, не только в коррупции, но и в огромной неэффективности до предела монополизированной и огосударствленной экономики. Причём нынешняя власть старательно эту неэффективность умножает и консервирует, перераспределяя через бюджет огромные средства на мегапроекты, столь же помпезные, сколь и бессмысленные. На содержание огромной непроизводящей армии чиновников, силовой аппарат, оборонку и т.п.

И вы ещё удивляетесь, почему такие низкие #зарплаты не позволяют никому накопить на достойные #пенсии?

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