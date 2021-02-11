Выступление директора Службы безопасности и разведки Канады Дэвида Виньо в Центре инноваций в международном управлении

11.02.2021, 0:16, Разное

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From: Canadian Security Intelligence Service

Ottawa – February 9, 2021 – Всем добрый день. Приятно быть сегодня здесь с вами. Я понимаю проблемы, связанные с организацией подобных мероприятий в нашей новой норме, и хотел бы выразить искреннюю благодарность Центру инноваций в международном управлении за это. Сегодня для меня это немного необычно, поскольку ситуация изменилась. Вы можете видеть меня, а я вас не вижу. Обычно наоборот.

Я часто говорил о необходимости сложного диалога по вопросам национальной безопасности – в контексте Канады. Эти вопросы слишком важны, чтобы их можно было оставлять на усмотрение самих агентств, и именно поэтому нам нужно ваше участие. Нам нужно больше взаимодействовать друг с другом, ломать традиционный изоляционизм и интегрировать наше мышление. Мне приятно видеть, что CSIS недавно запустила исследовательский проект, который поможет начать устранять этот пробел.

Сегодня в нашем мире много неопределенности, многое изменилось и меняется стремительными темпами. Несомненно, это будет продолжаться в обозримом будущем.

Пандемия COVID-19 оказала глубокое влияние на все аспекты нашей жизни. Несмотря на этот стресс, CSIS оставалась бдительной в отношении угроз национальной безопасности, как старых, так и новых, и выполняла свою миссию по защите канадцев. По мере того как все мы приспосабливались к новой среде, действовали и субъекты угроз. CSIS отчасти изменила свой облик, выйдя из тени, чтобы пролить более яркий свет на угрозы национальной безопасности Канады.

Изменчивая и быстро развивающаяся среда, созданная COVID-19, создала ситуацию, которая может быть использована злоумышленниками, стремящимися причинить вред или продвигать свои интересы. Поскольку многие канадцы работают из дома, злоумышленники получают еще больше возможностей для злонамеренных действий в Интернете.

Например, мы наблюдаем продолжающееся использование воинствующими экстремистами онлайн-платформ для вербовки и распространения своих человеконенавистнических сообщений, антиправительственных нарративов и теорий заговора о пандемии с целью рационализации и оправдания насилия. Мы также наблюдаем рост использования кибер-инструментов для кражи конфиденциальной информации, проведения атак программ-вымогателей и нарушения работы предприятий и организаций. Кроме того, мы осведомлены об усилиях противников государства по распространению дезинформации о мерах реагирования на пандемию в попытке дискредитировать усилия правительства и снизить доверие к усилиям по внедрению вакцины.

В условиях, когда мир сжимается и, при этом становится всё более конкурентным, государства, естественно, ищут любые способы и преимущества, чтобы позиционировать себя в качестве лидеров в глобальной экономике.

В результате этой жажды лидерства враждебные государственные субъекты стремятся использовать все элементы государственной власти для продвижения своих национальных интересов. Это, хотя и не ново, но получило ускорение во время глобальной пандемии и будет продолжаться в то время, пока мы пытаемся выйти из ситуации, разрушившей национальные экономики.

С точки зрения национальной безопасности угроза враждебной деятельности со стороны государственных субъектов во всех ее формах представляет собой серьезную опасность для процветания и суверенитета Канады.

Например, шпионаж может оказать сильное влияние на безопасность наших исследований и разработок и, в конечном итоге, на успех наших компаний. Подрывая нашу способность вводить новшества и коммерциализировать исследования, шпионаж приводит к потере рабочих мест и замедлению экономического роста.

Иностранное вмешательство, с другой стороны, направлено на подрыв наших институтов, угрожает нашей демократической системе и нашим гражданам. Прежде всего, эта деятельность подрывает наш суверенитет и подрывает наши социальные нормы.

Всё вместе это вносит свой вклад в сложную среду, полную других угроз.

Имея это в виду, я хотел бы предоставить вам обновленную информацию об угрозах, с которыми мы сейчас сталкиваемся.

Насильственный экстремизм по-прежнему представляет собой серьезную угрозу общественной безопасности и является важным направлением деятельности CSIS.

Ландшафт угроз, окружающий религиозно, политически или идеологически мотивированный насильственный экстремизм, продолжает развиваться и усложняется. На действующих лиц, совершающих насильственные действия, чаще всего влияет не единая и определяемая система убеждений, а целый ряд очень личных и разнообразных поводов для недовольства и информационно-идеологических установок.

Сегодня злоумышленники используют ряд доступных коммуникационных инструментов и платформ, которые позволяют им безопасно обмениваться данными друг с другом. Они используют эти инструменты для распространения и усиления экстремистских сообщений, вербовки новых членов, а также для финансирования и планирования деятельности, не вставая с дивана в гостиной.

Например мы видели канадцев, которые за короткое время прошли путь от поддержки ИГИЛ к жестокому женоненавистничеству.

CSIS видит рост угрозы со стороны идеологически мотивированного насильственного экстремизма (IMVE). Действительно, с 2014 года канадцы, полностью или частично мотивированные своими крайними взглядами в этой сфере, убили 21 и ранили 40 человек на канадской земле. В 2019 году две группы IMVE были впервые добавлены в список террористических организаций Канады, а еще четыре были добавлены только на прошлой неделе.

Это обширный и сложный вопрос. Он представляет собой социальную проблему, для решения которой потребуется целостный подход с привлечением всех элементов гражданского общества. Как и в случае с религиозно мотивированным насильственным экстремизмом, CSIS, наряду с партнерами из разведки и правоохранительных органов, играет ключевую роль в этой более широкой реакции правительства.

Хотя насильственный экстремизм остается постоянной угрозой нашей безопасности и серьезной проблемой для CSIS, самая большая стратегическая угроза национальной безопасности Канады исходит от враждебных действий иностранных государств. В то время как мы сосредоточены на защите наших граждан, мы являемся свидетелями того, как враждебные государства используют все элементы своего государственного аппарата для продвижения своих национальных интересов за счет Канады.

Исторически сложилось так, что ранее, иностранные шпионы были сосредоточены на получении канадских политических, военных и дипломатических секретов. Хотя эти секреты по-прежнему привлекательны, сегодня наши противники больше сосредоточены на интеллектуальной собственности и передовых исследованиях компьютерных систем, проводимых в небольших стартапах, корпоративных центрах или университетских лабораториях по всей стране.

Государственные кибер-субъекты будут продолжать нацеливаться на конфиденциальные и секретные данные, которые хранятся в этих сетях, некоторые из которых остаются относительно открытыми и доступными. Они будут продолжать использовать изощренные и коварные методы для получения доступа к данным, имеющим стратегическое и тактическое значение.

Эти участники могут использовать новые технологии, такие как сбор массивов данных или аналитика на основе искусственного интеллекта, в своих интересах. При полной интеграции, для выявления угроз и уязвимостей, они извлекают нужную им информацию из общих пулов данных. Без надежной защиты данных наших граждан к ним легко получить доступ, и они могут быть использованы для дальнейшего развития возможностей искусственного интеллекта.

Например, в 2020 году глобальные источники новостей показали, что Zhenhua Data Technology, которая в первую очередь обслуживает военные и разведывательные службы Китая, в течение нескольких лет собирала конфиденциальные данные о 2,4 миллионах человек. Примерно 20% этих данных не были общедоступными и, вероятно, были получены с помощью кибершпионажа.

Канадские компании почти во всех секторах нашей экономики стали объектами такого шпионажа. Они были скомпрометированы и пострадали от угроз как со стороны преступников-людей, так и со стороны киберпреступников. CSIS в течение многих лет наблюдала постоянную и изощренную активность спонсируемых [иностранным] государством групп, и мы продолжаем наблюдать рост частоты и сложности этой активности. CSIS на ежедневной основе активно исследует этот вопрос, от побережья до побережья и за рубежом.

Я бы, в частности, упомянул канадские сектора биофармацевтики и здравоохранения; искусственного интеллекта; квантовых вычислений; океанских технологий; и аэрокосмическую отрасль как сталкивающиеся с особо серьезными угрозами.

Новые технологии в этих секторах также являются одними из наиболее уязвимых для государственного шпионажа, учитывая, что они разрабатываются, в основном, в академических кругах и небольших стартапах. Они являются привлекательными целями, потому что в них может уделяться меньше внимания вопросам безопасности или защиты. Они также, с большей вероятностью будут использовать финансовые возможности и возможности сотрудничества, которые, к сожалению, могут быть использованы другими странами.

Наши расследования показывают, что эта угроза, к сожалению, причинила значительный ущерб канадским компаниям. В совокупности это ставит под угрозу экономику Канады, основанную на знаниях. Когда теряются наши самые инновационные технологии и ноу-хау, – это означает что крадут будущее нашей страны.

Наши противники не играют по общепринятым правилам.

Некоторые страны не отвечают взаимностью на открытость Канады и поддержку равных условий, а другие агрессивно продвигают свои собственные экономические, разведывательные и военные интересы за наш счет. Это уже не традиционная частная коммерция.

Это государственный капитализм, и он создает искаженное игровое поле, в котором наш частный сектор всегда находится в невыгодном положении.

Сотрудники, бывшие сотрудники, студенты, профессора, подрядчики, деловые партнеры или любое лицо, обладающее внутренними знаниями о системах организации или имеющее к ним доступ, могут стать целью враждебных разведывательных служб с целью умышленного или непреднамеренного кражи конфиденциальной информации.

Инсайдер, действующий по указанию злоумышленника, может скомпрометировать систему и нанести ущерб или открыть бэкдор, чтобы разрешить доступ кому-то находящемуся на соседней улице или за океаном. Они могут сразу украсть информацию и сбросить ее на флешку.

Не секрет, что нас больше всего беспокоят действия правительств таких стран, как РФ и Китай. Но мы также не должны сбрасывать со счетов тот факт, что активность угроз растет и они могут исходить из любой точки мира.

Китай – важный игрок на мировой арене и партнер Канады на некоторых важных направлениях. Канада и канадцы на протяжении десятилетий извлекали выгоду из отношений с китайскими исследователями, учеными, художниками, бизнесменами и другими людьми; и наша культурная мозаика тем богаче из-за присутствия китаеканадцев по всей Канаде, в больших и малых городах, разбросанных по всем уголкам этой страны.

Чтобы быть ясным, угроза исходит не от китайского народа, а от правительства Китая, которое следует стратегии получения геополитического преимущества на всех фронтах – экономическом, технологическом, политическом и военном – и использует все элементы государственной власти для достижения своих целей, – деятельность, которая представляет прямую угрозу нашей национальной безопасности и суверенитету. Мы все должны крепить нашу оборону.

Теперь я сосредоточусь на угрозе иностранного вмешательства.

Иностранное вмешательство всегда присутствовало в Канаде, но его масштабы, скорость, диапазон и влияние выросли в результате глобализации и технологий. Мы все чаще видим, как социальные сети используются для распространения дезинформации или проведения кампаний влияния, направленных на то, чтобы запутать или расколоть общественное мнение, вмешаться в здоровые общественные дебаты и политические дискуссии и, в конечном итоге, создать социальную напряженность.

Усилия иностранных государств по нацеливанию на политиков, политические партии и избирательные процессы с целью тайного воздействия на канадскую государственную политику, общественное мнение и в конечном итоге подорвать нашу демократию и демократические процессы представляют собой некоторые из наиболее серьезных проблем. Наша избирательная система доказала свою устойчивость, но мы также должны много работать, чтобы сохранить ее в таком состоянии. Бдительность – лучшая защита.

Ряд иностранных государств прибегают к враждебным действиям, угрожают и запугивают людей в Канаде, чтобы внушить страх, заставить замолчать инакомыслящих и оказать давление на политических оппонентов. Одним из ярких примеров этого является тайная глобальная операция правительства Китая, известная как Operation Fox Hunt, которая утверждает, что нацелена на коррупцию, но также считается, что она использовалась для преследования и “затыкания рта” диссидентов режима.

У тех, кому угрожают, часто не хватает ресурсов, чтобы защитить себя, или они не знают, что могут сообщить об этой деятельности канадским властям, включая нас. Более того, эти действия отличаются от норм дипломатической деятельности, потому что они пересекают черту, пытаясь подорвать наши демократические процессы или угрожать нашим гражданам в скрытой нелегальной форме.

Сегодня, учитывая важность происходящих изменений, я счел важным предоставить вам эту обновленную информацию об угрозах Канаде. Мир значительно изменился, как и угрозы, и изменился в очень короткие сроки.

Что не изменилось и не должно измениться, так это то, насколько новаторскими и преданными своему делу являются сотрудники CSIS. Высокое качество наших расследований, нашего анализа, рекомендаций, которые мы предоставляем, и наша решимость в отношении принятия мер по устранению угроз не изменились.

Тем не менее, мы должны гарантировать, что органы CSIS продолжат развиваться, чтобы они могли решать проблемы значительно более сложной среды вокруг нас. Сегодняшние угрозы проявляются совершенно иначе, чем в 1984 году, когда был принят Закон о CSIS.

Закон, хорошо соответствовавший угрозам эпохи холодной войны, сегодня значительно ограничивает нашу способность использовать современные инструменты и оценивать данные и информацию. Нам нужны законы, позволяющие проводить такие исследования на основе данных, законы тщательно составленные с учетом тех ценностей, которые мы разделяем в нашей демократии, включая гарантии надежной защиты конфиденциальности.

Наш Закон позволяет давать советы правительству, но ограничивает нашу способность давать соответствующие советы ключевым партнерам, в том числе многим из вас, слушающих меня сегодня. Наш Закон устанавливает технологические ограничения на сбор разведывательной информации методами, которые не были предусмотрены разработчиками закона в 1984 году, и необоснованно ограничивают наши расследования в современную эпоху.

Это всего лишь несколько примеров вызовов, стоящих перед нашими властями. Мы, в CSIS, очень серьезно относимся к нашей социальной лицензии выданной нам канадцами.

В отличие от многих наших противников, CSIS работает в условиях демократии, управляемой верховенством закона, а не законом правителей. Мы стремимся к максимальной подотчетности и видим, что здоровое обсуждение ожиданий канадцев от своих органов национальной безопасности, а также того, соблюдаются ли законы, является значимым вкладом в эту подотчетность. Нам нужна ваша помощь как сторонников и партнеров в этих усилиях.

Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы подробнее остановиться на необходимости прочного партнерства.

Говорим ли мы о насильственном экстремизме, шпионаже или иностранном вмешательстве, ни одно правительственное ведомство или агентство не может справиться с этими угрозами в одиночку. Если мы хотим эффективно противостоять современным угрозам, мы должны строить стратегическое партнерство – внутри и за пределами правительства. Партнерские отношения облегчают обмен информацией, консультации, объединение ресурсов или опыта и совместные действия.

Я наблюдаю, как это происходит в режиме реального времени с пандемией. Делясь тем, что мы знаем о ряде связанных с нею вопросов, CSIS расширил и углубил свое сотрудничество с такими партнерами, как Агентство общественного здравоохранения Канады. Мы также тесно сотрудничаем с такими партнерами, как Министерство инноваций, науки и экономического развития Канады, для повышения осведомленности об иностранных инвестициях, которые могут повлиять на нашу национальную безопасность. Мы делаем все возможное, чтобы достижения этой цели.

Я рассказал о том, как мы вышли из тени во время пандемии. Мы сразу же увидели, что канадские университеты, медицинские исследовательские институты, фармацевтические компании и другие стороны, участвующие в национальных ответах на пандемию, столкнулись с повышенным уровнем риска для своей кибербезопасности. CSIS тесно сотрудничал со своими партнерами в университетах, а также с Канадским центром кибербезопасности, чтобы соответствующим образом отреагировать на угрозы.

Потребность в партнерстве простирается также за пределы наших границ, особенно между «Five Eyes», «большой семеркой» и другими либеральными демократиями. Только за счет мобилизации сил партнеров-единомышленников мы можем поднять цену действий для враждебных государств.

Чтобы обеспечить безопасность Канады, необходимо грамотное в сфере национальной безопасности население. Под этим я подразумеваю граждан, которые понимают ключевые дилеммы, с которыми сталкивается Канада, и признают необходимость адаптироваться и реагировать вдумчиво, осмысленно и своевременно.

Я призываю вас рассматривать CSIS в качестве партнера и обращаться к нам за информацией, советом или поддержкой, поскольку ваши компании, университеты и ассоциации совершают плавание во все более усложняющихся геополитических водах.

Вы можете подумать: «Я не специалист по национальной безопасности. Я ученый, деловой человек, академик и так далее. Меня не интересует геополитика».

Что ж, с некоторой долей уверенности могу сказать, что геополитика интересуется вами.

И важно, чтобы вы знали, как и где вы можете подвергнуться риску и как защитить свои интересы.

Обратившись к нам, вы оцените опыт и преданность сотрудников CSIS. Как директор Службы я очень горжусь качеством наших сотрудников. Люди действительно являются самым ценным ресурсом CSIS.

Как служба безопасности и разведки Канады, CSIS должна отражать общество, которое она защищает. Как и жители Канады, мы представляем собой разнообразную и инклюзивную рабочую силу. Наше разнообразие позволяет нам лучше понимать сообщества и помогает нам поддерживать те узы доверия, которые необходимы между гражданским обществом и спецслужбами. В обмен на доверие, которое оказывают нам канадцы, мы придерживаемся высоких стандартов ответственности.

Мои сегодняшние замечания нарисовали картину основных угроз, о которых мы все должны знать и принимать участие в противодействии им.

Я могу заверить вас, что CSIS, вместе с правительством Канады и международными партнерами, активно расследует, отслеживает и, когда это позволяют наши законные полномочия, устраняет вредоносных субъектов угроз.

Это основано на активных усилиях, предпринимаемых правительством Канады для защиты канадцев и их интересов; например, мы усилили контроль за всеми прямыми иностранными инвестициями в соответствии с положением о национальной безопасности Закона об инвестициях в Канаду, в настоящее время ведется работа Целевой группы CSIS по противодействию иностранному вмешательству и угрозам выборам. Более того, мы стремимся определить новые секторы для целенаправленной работы с частными компаниями, ассоциациями и учеными, чтобы помочь им понять, как защитить свою интеллектуальную собственность.

Сегодня я хотел бы закончить, задав несколько вопросов, которые я хотел бы, чтобы все вы рассмотрели.

Например, каковы последствия восстановления экономики Канады после пандемии для национальной безопасности?

Какие ожидания у граждан относительно того, как канадские власти должны использовать мощные технологии, основанные на данных, на благо общества?

Как мы можем предотвратить непреднамеренное использование наших данных и исследований во враждебных иностранных военных, разведывательных и коммерческих интересах?

Это всего лишь несколько вопросов, которые мы постоянно задаем себе и канадцам.

Нет большей ответственности для правительства, чем защита своих граждан. В сегодняшней динамичной среде угроз правительство, гражданское общество и частный сектор должны работать вместе, чтобы закрепить ориентиры и защитить наши национальные интересы. Я прошу всех вас сотрудничать с CSIS в продвижении этого призыва к действиям по защите безопасности канадцев и здоровья нашей экономики для нашего будущего и будущего наших детей. Я оптимист. Я знаю, что мы справимся. Мы должны!

Спасибо, Аарон, и всем, кто онлайн, за то, что слушали. Я остановлюсь на этом и с удовольствием отвечу на вопросы.