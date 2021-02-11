Полежать и досидеть

11.02.2021, 0:12, Разное

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Блогеру из Бурятии дали 25 суток. Из‑за голодовки его госпитализировали, но он обязан вернуться в изолятор. Материал «Медиазоны».

Блогера из Улан-Удэ Дмитрия Баирова, освещавшего протесты в Бурятии, похитили посреди улицы люди в штатском. В суде его обвинили в нарушениях на митингах и дали 25 суток. В заключении блогер объявил сухую голодовку и вскоре ему стало плохо. Баирова госпитализировали, но пока его лечат, административный срок не засчитывается: после больницы его вернут обратно в ИВС.

ОТ РЕДАКЦИИ

«Новая газета» и объединение независимых журналистов «Синдикат-100» в течение 25 суток будут публиковать материалы издания «Медиазона» в знак солидарности с ее главредом Сергеем Смирновым, которого приговорили к административному аресту на 25 суток за ретвит шутки о себе.

Суд посчитал, что в этой шутке содержится призыв к выходу на несанкционированные акции. Мы считаем, что это решение надуманно и является элементом давления на редакцию «Медиазоны», Сергея Смирнова и всех независимых журналистов. Люди, облеченные властью, хотят, чтобы та же «Медиазона» молчала. Что ж, теперь она будет повсюду.

«Первая моя голодовка должна была привести к этому. Я уже был готов завещание написать. — говорит в видео мужчина, лежащий на койке железнодорожной больницы Улан-Удэ. — Начальник ИВС обходил этот вопрос. Потому что я бы в этом завещании обвинил бы Путина, всю систему, все структуры».

Дмитрий Баиров. Фото из соцсетей

Мужчина на видео — оппозиционный ютуб-блогер Дмитрий Баиров. Он снимает ролики для личного канала и канала «Республика Бурятия», где вместе с товарищами критикует власть, освещает протесты и проблемы региона. Всего на оба ресурса подписано больше 37 тысяч пользователей.

«Я был похищен. Без меня меня судили. Все видели это», — жалуется Баиров в видео. Блогера задержали утром 28 января люди в гражданском и медицинских масках, рассказывает «Медиазоне» его жена Екатерина Бартаева. Это произошло в пяти шагах от их дома, жена все видела из окна.

«Во двор вышел, пошел до машины, там десять шагов сделать до машины. Он успел пройти буквально пять. И сразу выбежали, напали. Вывихнули до этого дважды уже сломанную руку. Уронили его на землю. Запихнули в машину», — говорит Бартаева.

Защитница блогера Надежда Низовкина рассказала «Медиазоне», что

неизвестные в штатском не показывали удостоверения блогеру, разговаривать или предъявлять обвинения они также отказались, а при задержании повредили мужчине левую руку.

Бартаева стала искать своего мужа, но в ОВД по Советскому району женщине сказали, что у них его нет. Через прокурора Бартаевой удалось выяснить, что ее обманули — мужа держали в том отделе полиции.

«Там уже до смешного пошло, — говорит Бартаева. — Заявление же подали о похищении. Потом позвонил мне следователь. Начал расспрашивать про обстоятельства похищения. Потом сказал, что хотел бы взять ДНК Дмитрия. Волос какой-нибудь. Я говорю: "Он же у вас в отделе сидит внизу в камере. Вы сходите, спросите, потом ищите его дальше. Ну смешно же уже". Он говорит: "Как в отделе?". Я говорю: "Что вы передо мной комедию ломаете? Уже всем известно, [что Дмитрий там]". Больше он мне не звонил».

Баирова привезли в Советский отдел полиции Улан-Удэ и в тот же день отправили в Советский районный суд, говорит юристка Надежда Низовкина.

«Суд в итоге прошел и без него, и без меня, его защитника, хотя мы сидели в коридоре в здании, — говорит она — Позже в пресс-службе суда заявили, что Баиров требовал себе маску и отказался от участия в заседании. Маску он действительно требовал, но не писал никакого ходатайства об отказе. Закон при этом запрещает проводить заседания по любой арестной статье без участия обвиняемого, без всяких оговорок».

Советский районный суд признал Баирова виновным в повторном нарушении закона о массовых мероприятиях, приговорив его к 25 суткам ареста за участие в акции 23 января на Театральной площади в Улан-Удэ. На митинге в поддержку Алексея Навального Баиров вел трансляцию протестной акции на ютубе и работал по редакционному заданию газеты КПРФ «Коммунист Бурятии».

1 февраля Верховный суд Бурятии оставил решение Советского районного суда в силе. Заседание вновь прошло с нарушениями, говорит Низовкина: ее попытались не пустить на заседание, сославшись на предписание Роспотребнадзора, а ее подзащитного доставили в зал заседания силой.

«Я пришла в суд по официальной повестке, Баирова силой заволокли на второй этаж, он кричал: "Пропустите моего защитника!" — говорит она. — В итоге на суд меня пустили только через два часа, после скандала. В итоге решение суда первой инстанции все равно признали законным».

Голодовка

В ИВС Дмитрий Баиров перестал принимать пищу.

«Сначала голодовка была пять дней, только воду пил. И три-четыре дня я находился на сухой голодовке. Мое требование было освободить меня из-за решетки, я бы сказал», — рассказывает он в видео из больницы.

На сухую голодовку блогер перешел после неудачной апелляции 1 февраля. 3 февраля его состояние ухудшилось. «Ему стало плохо буквально уже на второй день голодовки, — говори защитница блогера Надежда Низовкина. — У него сильное нарушение обмена веществ, проблема с усвоением пищи. Раньше подобных проблем с пищеварением у него не было».

Дмитрий Баиров. Скриншот

Блогера привезли в больницу скорой помощи, где диагностированы заболевания органов пищеварения. «В больнице Железнодорожного района сообщили, что он отказался от лечения и капельницы, это стало причиной возврата в ИВС. Врачи оформили ему "амбулаторное лечение", которое он будет проходить под арестом», — рассказала «Тайге-инфо» защитник блогера Надежда Низовкина. Почему Баиров отказался от стационарного лечения, ей объяснить не смогли.

При этом бурятский омбудсмен Юлия Жамбалова сообщила «Байкал-Daily», что блогера не госпитализировали, потому что для этого не было показаний, в больницу его возили «на обследование».

4 февраля Дмитрию Баирову стало еще хуже,

начались сильные боли в животе — и его экстренно госпитализировали. «Когда я его увидел в больнице, был в шоке: он был бледный, похудел,

осунулся. Чувствует себя неважно: врачи поставили ему капельницу и делают уколы», — рассказал «Медиазоне» кинопродюсер Артем Бурлов, записавший видео из больницы.

В ролике Дмитрий Баиров называет состояние своего тела «критическим». «Не рекомендую голодать, честное слово, — говорит блогер. — Надо много подумать перед этим, потому что здоровье пострадает. Но с первого же дня за вами будут наблюдать медработники. В этом ИВС нет медика, хотя должен быть штатный медик. Его нет. Вот это позор "путинскому режиму"».

5 февраля Советский районный суд постановил отсрочить административный арест Баирова в связи с его госпитализацией в железнодорожную больницу. Заседание вновь прошло без участия Баирова и его представительницы, говорит защитник Низовкина.

«Отсрочка означает, что после выписки из больницы его вновь переведут в ИВС без учета дней, потраченных на его лечение», — возмущена юрист. «Как хитро они трактуют. Мы вас в три часа дня здесь оставили. Все, с этого дня вы не под нашим ведомством, не под нашим надзором. Как только вы выпишетесь, вы обязаны будете прийти и досидеть», — говорит Баиров в видео.

Владислав Янюшкин,

Алла Константинова

Редактор: Дмитрий Трещанин

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