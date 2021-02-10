Мнение: О крахе одной прекрасной мечты юных

10.02.2021, 23:56, Разное

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Нас всех обманули! Расходимся… ©

Прекрасный, новый, дивный мир несколько задерживается с приходом. Причём несколько здесь – это на одно, а то и на два поколения. В общем, быть может внуки увидят…

…тот самый давно обещанный полный закат ископаемого топлива.

Во всяком случае, гендиректор Baker Hughes Лоренцо Симонелли и вице-председатель IHS Markit Дэниел Ергин, поговорив о модном сегодня энергопереходе, пришли к такому успокоительному для петрократий выводу.

А ведь уже многие поверили, что совсем скоро придёт уникальный мир, в котором вся человеческая деятельность обеспечивается только электричеством. А это электричество, в свою очередь, берётся из розетки вырабатывается с использованием только возобновляемых источников энергии, таких как солнечная, ветровая и гидроэнергетика.

И вот – ушат холодной воды. «Не существует сценария исчезновения углеводородов», – сказал генеральный директор Baker Hughes Лоренцо Симонелли в своей программной речи на ежегодном собрании компании в этом году. Как и другие руководители нефтяной отрасли, он приветствовал энергетический переход, но отметил, что сценарий со 100-процентным использованием возобновляемых источников энергии просто невозможен. Причём в последнее время появляется всё больше доказательств того, что это действительно так, несмотря на надежды и амбиции многих защитников окружающей среды.

В реальном мире по-прежнему миллионы людей не имеют доступа к электричеству. И переход на возобновляемые источники энергии прямо сейчас или в обозримом будущем для многих из них просто не вариант. Причём по ряду причин, включая стоимость – даже при том, что затраты на солнечные панели рухнули, как #нефть марки WTI в апреле 2020 года (тогда в один из дней контракты торговались даже по отрицательным ценам – А.Н.).

Более того, даже если солнечные панели в какой-то момент станут бесплатными, для создания солнечной фермы нужны не только они. Ещё необходимы такие компоненты, как инверторы. Нужно прокладывать передающие сети, строить трансформаторные подстанции, а также где-то аккумулировать электроэнергию на случай перебоев с погодой или аварий: сейчас роль таких аккумуляторов играют энергоблоки ТЭС, которые можно очень быстро вывести на режим в случае необходимости. Они есть даже в Дании, где доля ВИЭ в генерации превышает 50%.

В итоге, как ни крути, страны с развивающейся экономикой будут и дальше в значительной степени полагаться на ископаемое топливо, несмотря на усилия других регионов по снижению своей зависимости от него. Одна только Индия с 1,3 млрд чел. населения и потенциалом экономического роста по 6-8% в год на десятилетия вперёд будет предъявлять огромный спрос на нефть, газ и уголь. А есть ещё Вьетнам, Бангладеш и т.д. Наконец, Африка…

Другое дело, что растущий спрос развивающихся стран не сможет полностью компенсировать сокращение потребности в ископаемом топливе со стороны развитых. Тем более, что энергопереход не ограничивается золотым миллиардом. #Китай тоже внедряет ВИЭ и сокращает свою зависимость хотя бы от угля. Но также и от нефти, активно развивая собственное электромобилестроение. А в Европе всё сильнее задумываются о повышении энергоэффективности своих экономик. Похоже, два крупнейших российских покупателя углеводородного сырья, ЕС и КНР, хотят не мытьём, так катанием существенно снизить закупки в перспективе.

Получается, в Африке – наши надежды теперь?

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