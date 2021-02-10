Что смогли выяснить эксперты ВОЗ о коронавирусе за несколько недель работы в Ухане. Главное

10.02.2021, 23:08, Новости дня

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Переговоры между ВОЗ и Пекином о проведении исследований на тему происхождения коронавируса начались несколько месяцев назад, но продвигались очень медленно. 5 января эксперты ВОЗ получили разрешение на въезд от китайских властей, но по словам генерального директора организации Тедроса Адханома Гебрейесуса, Пекин в последний момент передумал. Китай объяснил задержку отсутствием у экспертов ВОЗ некоторых документов и сложностями, связанными с подготовкой к приему делегации.

Китай обвиняли в сокрытии масштабов эпидемии в самом ее начале. Так, в докладе разведки США, содержание которого стало известно агентству Bloomberg, говорилось, что Китай скрывал масштабы вспышки коронавируса, занижая как количество случаев заражения, так и число смертельных случаев. Тогдашний вице-президент США Майк Пенс говорил, что весь мир мог оказаться в лучшем положении, если бы власти Китая были “более откровенными”.

В преддверии визита экспертов ВОЗ китайские власти все чаще распространяли информацию, что вирус SARS-CoV-2 существовал в других странах еще до того, как был выявлен в КНР в декабре 2019 года, отметила “Немецкая волна”.

14 января группа из 13 ученых прибыла в Ухань. Первые две недели эксперты работали онлайн, так как находились на карантине.

Группа экспертов ВОЗ прибыла в Ухань в январе 2021 года. Фото: EPA

31 января команда побывала на рынке морепродуктов “Хуанань” в Ухане. Существуют версии, что именно оттуда началось распространение коронавируса. Также эксперты посетили один из крупнейших рынков города “Байшачжоу”, лаборатории, Уханьский институт вирусологии и Уханьский центр по контролю за заболеваниями, а также две больницы, которые первыми принимали пациентов с COVID-19.

Как рассказал агентству Bloomberg американский зоолог Питер Дашак, помогающий миссии ВОЗ, эксперты в Ухане работали в трех группах. Ученые сосредоточили свое внимание на потенциальной роли животных в передаче вируса, его эпидемиологии и распространении, а также на результатах исследования проб окружающей среды. По словам зоолога, каждое направление они рассмотрели по отдельности.

Что рассказали ученые на брифинге

9 февраля на брифинге эксперты рассказали о предварительных результатах исследований.

“Кардинально ли мы изменили картину, которая у нас была до этого? Я так не думаю. Улучшилось ли наше понимание? Добавили ли мы новые детали к этой истории? Абсолютно”, – сказал эксперт ВОЗ по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности, глава группы ученых, работающих в Ухане, Питер Бен Эмбарек.

Он заявил, что ученые во время исследований выдвинули четыре гипотезы:

прямое заражение человека от летучих мышей;

передача вируса от летучих мышей промежуточному виду, близкому к человеку, где он мог адаптироваться для передачи людям;

передача через, например, замороженные продукты. В этом случае вирус мог попасть в Ухань из других частей страны;

лабораторное происхождение вируса.

Четвертую гипотезу о лабораторном происхождении коронавируса ученые назвали “крайне маловероятной”, ее не будут принимать во внимание во время дальнейших исследований.

“Гипотеза о том, что всему виной – утечка из лаборатории, крайне маловероятна… И это не та гипотеза, которая требует дальнейшего изучения в рамках поисков источника происхождения вируса”, – сказал Бен Эмбарек.

Ученый, глава китайской экспертной комиссии по изучению коронавируса Лян Ваньнянь заявил, что гипотезу о лабораторном происхождении вируса отвергли “на основании серьезного обсуждения и очень тщательного исследования”.

Самой реалистичной эксперты ВОЗ считают версию передачи вируса человеку от летучих мышей посредством промежуточного вида. По словам Бен Эмбарека, эта гипотеза требует дополнительных исследований. Пока ученым не удалось определить, что это за промежуточный вид.

Первые вспышки вируса были зафиксированы в конце 2019 года. Фото: EPA

Глава группы экспертов ВОЗ также рассказал, что предварительные исследования не обнаружили доказательств крупных вспышек COVID-19 в Ухане или где-либо еще до декабря 2019 года, но в то же время исследователи обнаружили доказательства распространения инфекции не только на рынке морепродуктов “Хуанань” в декабре 2019 года.

Лян Ваньнянь сказал, что ранние данные свидетельствуют о том, что коронавирус мог циркулировать в течение нескольких недель, прежде чем он был обнаружен в Ухане.

“Это указывает на возможность пропущенной циркуляции в других регионах”, – сказал он.

Китайский ученый отметил, что рынок морепродуктов “Хуанань” был одним из первых мест, где появился коронавирус, но добавил, что пока исследователи не могут определить, как он туда попал.

Лян Ваньнянь добавил, что в дальнейшем ученые должны сосредоточиться, в частности, на том, как вирус циркулировал среди животных, прежде чем им начали заражаться люди.

По словам Бена Эмбарека, вероятна также передача инфекции непосредственно от летучих мышей человеку или через торговлю замороженными пищевыми продуктами, эти версии тоже будут изучать.

Марион Купманс, голландский вирусолог в команде ВОЗ, сказала, что некоторые животные на рынке были восприимчивы или подозревались в восприимчивости к вирусу, в том числе кролики и бамбуковые крысы. Она сказала, что следующим шагом будет более внимательное изучение ферм, откуда привозили животных на рынок в Ухане, в частности, в регионах, где водятся летучие мыши.

Марион Купманс и Питер Бен Эмбарек прибыли в Китай в январе. Фото: EPA

Бен Эмбарек сказал, что продолжающаяся работа по изучению происхождения вируса указывает на летучих мышей как на возможный естественный резервуар SARS-CoV-2, но поскольку Ухань не является естественной средой для летучих мышей, остается неясным, как вирус был занесен в город.

Таким образом, ученые смогли выяснить:

крайне маловероятно, что коронавирус имеет лабораторное происхождение;

главным резервуаром коронавируса считают летучих мышей, а самым вероятным способом передачи SARS-CoV-2 человеку – заражение посредством промежуточного вида животных, который пока не установлен;

до декабря 2019 года вспышки коронавируса в Ухане или за его пределами не фиксировались;

версии о передаче коронавируса человеку напрямую от летучих мышей или через замороженные продукты требуют изучения;

пока ученые не определили, как вирус попал на рынок морепродуктов в Ухане.

С конца 2019 года, когда были зафиксированы первые вспышки, коронавирус распространился по всему миру. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 10 февраля 2021 года коронавирус в мире подтвердили у почти 107 млн человек, 2,34 млн заболевших умерли, 59,8 млн выздоровели.

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