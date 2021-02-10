 

Глава ассамблеи НАТО: Надеюсь, Украина скоро будет на пороге членства в Альянсе

10.02.2021, 23:08, Новости дня
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Председатель Парламентской ассамблеи НАТО, американский конгрессмен Джеральд Коннолли во время выступления на международной дискуссии “Украина – НАТО: видение-2030” выразил надежду, что Украина скоро “будет на пороге” членства в Альянсе. Об этом сообщает “Радіо Свобода”.

“Два года назад украинский парламент решил закрепить амбиции присоединиться к ЕС и НАТО в своей Конституции, предоставив украинскому народу четкую цель и перспективу. Я надеюсь, что скоро Украина будет на пороге членства в НАТО. Чтобы сделать это, необходимо, чтобы каждый из нас продолжил играть свою роль в трансформации, которую проходит Украина”, – заявил Коннолли.

Он подчеркнул, что Украина должна прогрессировать в вопросах борьбы с коррупцией, реформирования экономики, усиления верховенства права и демократического контроля над учреждениями безопасности.

“Очевидно, это должно быть сделано для благосостояния Украины и ее населения, но еще и потому, что это лучшая оборона против российского вторжения и лучший ответ российскому авторитаризму”, – резюмировал Коннолли.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, поспособствовать членству Украины в НАТО может президент США Джо Байден. Для Украины стать членом Альянса – вопрос безопасности, сказал Зеленский.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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