 

РФПИ опубликовал заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в Евросоюзе

10.02.2021, 23:06, Новости дня
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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) опубликовал свою заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в ЕС, которая была подана в конце января.

«В ответ на заявление Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) о том, что они не могут найти заявку «Спутник V» для ответа, мы прикрепляем выписку от этой заявки 1379253 от 29 января 2021 года ниже», – говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте «Спутник V» в Twitter.

In response to the EMA @EMA_News statement that they cannot find Sputnik V application for review, we attach the receipt of such application 1379253 from January 29, 2021 below. 24 countries have already registered #SputnikV. pic.twitter.com/QebeaNVA2B

— Sputnik V (@sputnikvaccine) February 10, 2021

Ранее Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) на своем сайте сообщило, что не получило заявку на регистрацию российской вакцины «Cпутник V».

В настоящее время на рынке Евросоюза авторизованы вакцины компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 млн доз), Moderna (160 млн доз) и AstraZeneca (до 400 млн доз). Кроме того, ЕК заключила контракты на поставки в ЕС вакцин с компаниями Johnson&Johnson, Sanofi-GSK, CureVac. До настоящего момента эти разработчики еще не подали заявки для авторизации своих препаратов на рынке ЕС, но в ближайшее время ожидается подача заявки от J&J.

В США «Спутник V» признали одним из крупнейших прорывов РФ со времен СССР. Перед этим научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность.

Тем временем в РФПИ допустили возможность одобрения российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA) в феврале – начале марта.



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