ФРС посоветовала США не беспокоиться из-за роста госдолга

10.02.2021, 23:06, Новости дня

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Сейчас американским властям не следует беспокоиться из-за госдолга, сообщил глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл.

Он сказал, что «сейчас не то время, чтобы сосредотачиваться на вопросах федерального долга», важно стимулировать экономику. «Мы очень далеко от того, чтобы принимать во внимание при проведении политики способность федерального правительства финансировать себя», – приводит его слова РИА «Новости».

Пауэлл считает, что США не ждет большая инфляция, резкий рост потребительского спроса должен привести к повышению цен, но оно «не будет большим или продолжительным». По словам Пауэлла, «если, вопреки ожиданиям, инфляция поднимется до проблемного уровня», то «есть инструменты, чтобы решать это».

При этом Пауэлл предупредил, что «продленные периоды безработицы могут создать долговременный ущерб в жизни и благосостоянии людей, размыть производственный потенциал экономики». Как показал «предыдущий период развития экономики», для того, чтобы «обратить этот ущерб вспять, могут потребоваться многие годы», сказал глава ФРС. Он заявил, что США находятся еще «очень далеко» от формирования сильного рынка труда.

Напомним, ФРС летом объявила о намерении держать свою ставку на практически нулевом уровне до конца 2022 года. Это позволяет США и дальше наращивать свой долг, который в 2020 году продолжал устанавливать новые рекорды, преодолев отметку 26 трлн долларов. В отношении к ВВП уровень американского долга пока находится на отметке чуть менее 100%.