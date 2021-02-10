Мнение: Иностранные платформы в России должны быть закрыты

10.02.2021, 22:16, Разное

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Федеральные СМИ на связи.

Разумеется Симонян стебут за отправку этого сообщения в Твиттер с Айфона (патриотичней было бы с "Самсунга" или "Хуавэй" в Телеграм), но по сути, идеи о грядущей блокировке некоторых западных сервисов в России все активнее проговариваются на уровне чиновников и государственных медийщиков. С учетом тенденций к нарастанию цензуры и фрагментации интернета, это представляется неизбежным.

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Вчера, кстати, в Госдуме оптом утвердили во 2-м чтении законы связанные с контролем государства над интернетом:

Госдума во вторник приняла во втором чтении законопроект о крупных штрафах для операторов связи, которые не применили оборудование для устойчивой работы интернета на территории РФ. Авторами документа выступили глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и его первый заместитель Сергей Боярский. Необходимые поправки предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

Согласно документу, нарушение порядка установки, эксплуатации и модернизации в сети связи оператора "технических средств противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети Интернет и сети связи общего пользования влечет за собой административный штраф для должностных лиц в размере от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц – от 300 тыс. до 500 тыс. рублей".

Повторное нарушение в течение года грозит повышенными штрафами для должностных лиц в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 60 тыс. до 100 тыс. рублей, а для юридических лиц – от 600 тыс. до одного миллиона рублей.

Кроме этого, отказ оператора связи установить или применять положенные по закону технические средства контроля за соблюдением требований законодательства об ограничении доступа к информации влечет наложение штрафа на граждан в размере от 2 тыс. до 5 тыс. рублей, на должностных лиц – от 10 тыс. до 20 тыс., на ИП – от 30 тыс. до 50 тыс., на юридических лиц – от 300 тыс. до 500 тыс. рублей. Законопроект и в данном случае предусматривает повышенные штрафы – до одного миллиона рублей – за повторное неисполнение требований в течение года.

КоАП также предлагается дополнить статьей о штрафах за нарушение требований законодательства о функционировании точек обмена трафиком. Если собственник такой точки не уведомил власти или нарушил порядок уведомления о своей работе, то это повлечет штрафы для физических лиц в размере от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, для должностных лиц – от 10 тыс. до 30 тыс., для ИП – от 30 тыс. до 50 тыс., а для юридических лиц – от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

Данной статьей предусмотрены штрафы для операторов связи и за неисполнение требования по использованию точек обмена трафиком из специального реестра. В случае первого нарушения они могут составить до 700 тыс. рублей, а при повторном нарушении – до одного миллиона рублей. Подключение собственником или иным владельцем точки обмена трафиком к точке обмена трафиком сетей связи, которые не обеспечивают положенный по закону доступ к своим сетям для уполномоченных органов власти, повлечет за собой штрафы до 300 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ко второму чтению профильный комитет по госстроительству и законодательству поддержал поправку, согласно которой нарушения требований к обеспечению функционирования точек обмена трафиком повлекут штрафы для граждан до 3 тыс. рублей, для должностных лиц – до 15 тыс., для ИП – до 30 тыс., для юридических лиц – до 150 тыс. рублей или приостановление работы на срок до 90 суток.

Также законопроектом предусмотрены штрафы за нарушение требований законодательства о централизованном управлении сетями связи общего пользования. В частности, нарушение лицами, участвующими в таком управлении, требований по замещению на территории РФ средств связи и центра мониторинга и управления сетью связи повлечет штраф для физических лиц в размере от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, для должностных лиц – от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для ИП – от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для юридических лиц – от 60 тыс. до 100 тыс. рублей.

Во втором чтении законопроект был дополнен частью, посвященной реализации требований к сетям и средствам связи, связанных с разыскной деятельностью. Предусмотрены санкции за неисполнение собственником или иным владельцем технологической сети связи требований, которые позволяют уполномоченным органам вести оперативно-разыскную деятельность или обеспечивать безопасности РФ, а также за непринятие мер, которые блокируют "раскрытие организационных и тактических приемов" таких органов.

Штраф для граждан составит от 3 тыс. до 5 тыс., для должностных лиц – от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц – от 300 тыс. до 500 тыс. рублей. При повторном нарушении штрафы будут значительно увеличены. Для граждан – до 30 тыс., для должностных лиц – до 500 тыс., для юридических лиц – до шести миллионов рублей.

https://tass.ru/ekonomika/10658737 – цинк

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Госдума приняла во втором — основном — чтении законопроект, согласно которому в статью 13.11 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) вносятся изменения, ужесточающие санкции в сфере защиты персональных данных, сообщает ТАСС.

Согласно изменениям, обработка персональных данных в случае, если это не предусмотрено законодательством, повлечет штрафы для граждан в размере от 2 тыс. до 6 тыс. руб., а для должностных лиц — от 10 тыс. до 20 тыс. руб., для юрлиц — от 60 тыс. до 100 тыс. руб. Отмечается, что сейчас штрафы за это правонарушение установлены в два раза меньше.

Изменения также предполагают, что повторное нарушение повлечет штраф для граждан в размере от 4 тыс. до 12 тыс. руб., для должностных лиц — от 20 тыс. до 50 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей — от 50 тыс. до 100 тыс. руб., для юрлиц — от 100 тыс. до 300 тыс. руб.

https://www.vedomosti.ru/society/news/2021/02/09/857287-gosduma-odobrila-uvelichenie-shtrafov-za-narusheniya-pri-obrabotke-personalnih-dannih – цинк

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Государственная дума поддержала поправку о штрафах для владельцев информационных ресурсов за санкции в отношении российских СМИ и граждан. Они составят от 50 тысяч до трех миллионов рублей.

Изменения относятся ко второму чтению законопроекта о штрафах за нарушения требований по обеспечению устойчивого рунета.

Автором поправки стал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Она вводит штрафы за неисполнение закона владельцем информационного ресурса, причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека. Соответствующим положением предлагается дополнить статью 19.7 КоАП.

Теперь нарушение влечет наложение административного штрафа для граждан в размере от 50 до 100 тысяч рублей; для должностных лиц — от 200 до 400 тысяч; для юрлиц — от 600 тысяч до миллиона рублей.

За повторное аналогичное нарушение штраф для граждан составит от 200 до 300 тысяч рублей; для должностных лиц — от 500 до 700 тысяч; для юрлиц — от полутора до трех миллионов рублей.

https://ria.ru/20210209/shtrafy-1596683488.html – цинк

Разумеется, это далеко не последние шаги в направлении усиления государственного регулирования интернета и сетевой инфраструктуры.

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