 

Китайский зонд Tianwen-1 успешно вышел на орбиту Марса

10.02.2021, 22:14, Новости дня
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Китайский космический аппарат Tianwen-1 10 февраля успешно вышел на орбиту Марса. Об этом сообщает китайское государственное агентство CGTN.

Станция вышла на орбиту Марса около 15.00 по киевскому времени. Миссия включает орбитальный зонд и спускаемый аппарат, который должен доставить на поверхность планеты марсоход.

“Tianwen-1 стал первым китайским искусственным спутником Марса и достиг первой цели своей трехэтапной миссии – орбиты, посадки и передвижения”, – говорится в сообщении.

Зонд сейчас начнет подготовку к высадке марсохода в равнине Утопия. Высадка запланирована на апрель-май 2021 года. 

Марсоход массой 240 кг должен будет работать от солнечных батарей не менее 90 марсианских суток, но рассчитывают на значительно больший срок. На его борту – почвенный георадар (до 100 м в глубину), магнитометр, метеостанция, лазерно-искровой спектроскоп для анализа поверхностных веществ, мультиспектральная и навигационно-топографическая камеры.

Орбитальный зонд в течение марсианского года (687 земных дней) будет обеспечивать связь марсохода с Землей. Помимо этого, он оснащен радаром для глубинного подповерхностного изучения Марса (100 м с высоты 400 км), HD-камера, анализаторы (для улавливания нейтральных частиц и ионов), магнитометр и спектрометр для определения состава минералов.

Миссия Tianwen-1 стартовала с Земли 23 июля 2020 года и стала первой автоматической миссией Китая к Марсу. Главная цель миссии – найти возможные признаки жизни на Марсе и помочь ученым понять, могут ли условия на этой планете измениться в будущем так, что она станет пригодной для жизни людей.

5 февраля 2021 года зонд передал на Землю фотографию поверхности Марса, которая была сделана с расстояния 2,2 млн км, сообщало Китайское национальное космическое управление.

Вчера, 9 февраля, на орбиту вокруг Марса вышла также автоматическая станция Hope, отправленная ОАЭ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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