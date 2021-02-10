 

Зеленский подписал закон об “инвестиционных нянях”

10.02.2021, 22:14, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Президент Украины Владимир Зеленский 10 февраля подписал закон “О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями”. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

“Закон будет способствовать восстановлению инвестиционной активности в Украине после кризисного 2020 года”, – говорится в сообщении.

Закон предусматривает поддержку украинских и иностранных инвесторов, сумма инвестиций которых превышает €20 млн. Инвесторы должны создавать не менее 80 рабочих мест со средней зарплатой на 15% больше, чем в регионе, где ожидаются вложения. Согласно документу, они должны получить прямой договор с правительством Украины. Объем государственной поддержки для инвестора прописывается в специальном договоре. Он не может превышать 30% от планового объема проекта со значительными инвестициями (строительство, модернизация, техническое или технологическое переоборудование объектов, покупка оборудования и комплектующих изделий к нему).

Согласно документу, поддержку будут предоставлять предприятиям, которые работают в:

перерабатывающей промышленности;
транспортной отрасли;
образовании;
научной и научно-технической областях;
здравоохранении;
искусстве, культуре;
спорте, туризме и курортно-рекреационной сфере.

Также предусмотрено создание специального правительственного уполномоченного учреждения, которое будет заниматься сопровождением инвестиционных проектов, помощью инвесторам от начала и в течение всего времени проекта.

Идею о персональном опекуне со стороны государства для крупных инвесторов, Investment Nanny, Зеленский озвучил на Всемирном экономическом форуме в Давосе 22 января 2020 года. Тогда он говорил, что “если инвестор принесет в Украину $100 млн и более, то он получит личного менеджера, который знает пять языков, будет работать с клиентом круглосуточно” и решать все проблемы инвестора в любое время.

Законопроект “О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями” президент внес в парламент 1 июля. В первом чтении Рада приняла его 21 июля.  Рада приняла соответствующий законопроект в повторном втором чтении и в целом 17 декабря.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.02 / В Конгресс США внесли законопроект о санкциях в отношении причастных к отравлению и заключению Навального

22.01 / Лидер республиканцев в Сенате США предложил график импичмента Трампа

13.11 / Вертолет с американскими военными разбился в Египте

05.02 / “Настаивал на уважении территориальной целостности”. Боррель говорил с главой МИД РФ об Украине

14.12 / Женщин не забудьте – министр культуры Франции дополнила предложение Макрона о названиях улиц

30.11 / СБУ предотвратила теракт, организованный боевиками “ДНР”

05.08 / Верховный суд РФ отказался пересмотреть решение о выселении ПЦУ из собора в Симферополе – адвокат

15.11 / Сборная РФ по футболу проиграла туркам в матче Лиги наций

19.12 / Оборот розничной торговли в РФ в 2020 году снизился на 4,1%

01.12 / В КГГА заявили, что зафиксировали загрязнение воздуха в двух районах Киева

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска