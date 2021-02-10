Кабмин запретил регистрировать российскую вакцину в Украине

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10.02.2021, 22:14, Новости дня
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В Украине запретили регистрацию вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной и/или произведенной в России. Об этом сообщается в указе Кабинета Министров Украины от 8 февраля.

“Регистрация вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, под обязательство для экстренного медицинского применения, разработку и/или производство которых осуществлено в государстве, признанном Верховной Радой Украины государством-агрессором, запрещается”, – отмечается в документе.

Правительство постановило, что поставка и проверка вакцин других производителей регулируются договоренностями, подписанными Украиной в рамках механизма COVAX.

Проводить экспертную оценку соотношения “польза/риск” и проверку материалов на их подлинность при государственной регистрации вакцин от коронавируса будет Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины.

Соответствующий документ подписал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Первую российскую вакцину от коронавируса “Спутник V” зарегистрировали в августе 2020 года. Президент РФ Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. В то же время вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.

1 февраля 2021 года представитель террористов “ЛНР” Родион Мирошник заявил, что на подконтрольной боевикам территории начинается вакцинация от СOVID-19 российским препаратом “Спутник V”. Днем ранее с аналогичным заявлением выступил так называемый минздрав “ДНР”.

Россия предлагала свою вакцину от коронавируса ряду стран, в Евросоюзе она одобрена только в Венгрии. Литва подчеркнула, что не будет закупать российскую вакцину, даже если ее одобрит ЕС; премьер-министр Литвы назвала ее “российским гибридным оружием”, а предложение РФ – “геополитической игрой”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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