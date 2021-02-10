 

После визита “Нацкорпуса” к “Патриотам – За жизнь” полиция открыла уголовные производства

10.02.2021, 22:14, Новости дня
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Правоохранители устанавливают цель собрания, состоявшегося 10 февраля на перекрестке улиц Иоанна Павла II и Перспективной в Киеве, где произошел конфликт между представителями “Нацкорпуса” и членами организации нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы “Патриоты – За жизнь”. Об этом сообщили в пресс-служба Национальной полиции Украины.

В полиции сообщили, что по сообщению о намерении совершения хулиганских действий открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 14 (Подготовка к уголовным преступлениям) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают данные людей, находившихся на ул. Иоанна Павла II и цель их присутствия там.

По информации главы “Нацкорпуса” Андрея Билецкого, по указанному полицией адресу находилось около 100 “титушек Кивы”, вооруженных арматурой. Билецкий сообщил, что глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук за деньги свозит в Киев людей “для провокаций и дестабилизации ситуации в стране”.

По словам Кивы, ГО “Патриоты – За жизнь” в эти дни проводит соревнования и отборочные сборы чемпионата среди участников по боксу и троеборью.

“Это наша плановая работа по укреплению физической подготовки к национальному турниру. Это официально снятый зал, все люди зарегистрированы, нет каких-то нарушений”, – сказал нардеп от ОПЗЖ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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