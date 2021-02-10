Юлия Навальная прибыла в Германию

10.02.2021, 22:13, Новости дня

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Супруга Алексея Навального прибыла в крупнейший аэропорт Германии Франкфурт-на-Майне, визит носит частный характер, сообщили немецкие СМИ.

«Юлия Навальная приземлилась во Франкфурте», – пишет еженедельник Spiegel со ссылкой на официальные круги, указав, что «в Берлине говорят о частном визите в Германию», передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что супруга Алексея Навального улетела из РФ в Германию.

Напомним, Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.

В связи с этим бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью France Presse обратилась к супруге Навального, предложив ей занять место мужа.

Политолог Андрей Манойло предполагал, что после прихода к власти президента США Джо Байдена Навальный больше не понадобится западным спецслужбам для проведения антироссийской политики. «Но свою роль он сыграет, станет сакральной жертвой, а затем ему проведут ребрендинг, заменив его женой – Юлией Навальной. Юлия хороша тем, что она персонаж совершенно не скандальный и до недавнего времени не участвовавший в политике», – добавил Манойло, сравнив супругу Навального с Тихановской.

Изначально о планах Запада заменить Навального женой сообщил автор немецкого издания Abendlich Hamburg.

Между тем руководитель «сети штабов» Навального Леонид Волков сообщил о новой акции протеста, которая планируется в воскресенье, 14 февраля. В частности, Волков предложил жителям больших российских городов выйти во двор, включить фонарик на телефоне и поднять его вверх. В Сети посмеялись над таким предложением оппозиции.

Басманный суд Москвы заочно арестовал Волкова, ему инкриминируют вовлечение подростков в незаконные митинги, по обвинению ему грозит до трех лет лишения свободы.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что решение о возобновлении незаконных акций протеста Волковым было принято после встречи с постоянными представителями стран НАТО.