 

Суд вынес решение по иску Соколова к Первому каналу из-за передачи Собчак

10.02.2021, 22:13, Новости дня
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Петроградский районный суд в Санкт-Петербурге отказал осужденному за убийство историку Олегу Соколову в требовании к Первому каналу удалить выпуск передачи «Док-ток» с Ксенией Собчак и бывшей возлюбленной Соколова Екатериной Пржигодзкой, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

«Суд отказал», – приводит текст сообщения РИА «Новости».

Напомним, защита историка требовала «опровергнуть порочащие и не соответствующие действительности сведения о пытках и избиении гражданки Пржигодзкой, якобы совершенные Соколовым в 2008 году». В октябре Соколов признал свою вину в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. По версии следствия, в ноябре 2019 года он в ходе домашней ссоры застрелил ее. Пржигодзкая на процессе по делу Соколова рассказывала о побоях, нанесенных ей историком в 2008 году.



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