На Украине запретили регистрировать российские вакцины от COVID-19

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10.02.2021, 21:54, Новости дня
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Правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Соответствующее постановление опубликовано на сайте украинского кабмина.

В постановлении говорится, что «регистрация вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики острой респираторной болезни COVID-19», произведенных в России, запрещается.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от использования вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».

В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией.

Газета ВЗГЛЯД писала, что враньем о «Спутнике V» Зеленский наказал себя и украинцев, в то время как российская вакцина преодолела недоверие Запада.



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