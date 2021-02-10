В ЦСКП обсудили условия евразийской интеграции

10.02.2021, 21:54, Новости дня

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В Москве в рамках международного форума «Устойчивое развитие» обсудили доклад Центра социально-консервативной политики «О развитии евразийской интеграции – укреплении евразийского общественного диалога». Обсуждалась ситуация в Молдавии, Нагорном Карабахе, Белоруссии и на Украине.

Директор консалтингового агентства GR-group, член экспертного совета Партии «Единая Россия» Андрей Громов (Москва) отметил намечающиеся позитивные изменения в реализации государственной политики по созданию прочных и современных институтов регионального сотрудничества, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Он сообщил, что несмотря на искусственную «накачку» дезинтеграционных настроений и ряд не взятых вовремя под контроль процессов на евразийском пространстве, общие ценности, единая историческая память, высокая экономическая взаимосвязанность позволяют говорить о том, что в ближайшие десять лет РФ нужно действовать более активно – преодолеть надуманные барьеры и предоставить возможность более глубокой интеграции. «Ряд наших стратегических партнеров нуждается в поддержке. Мы имеем все возможности для организации такой работы, развития горизонтальных связей и формирования общественного консенсуса», – сообщил Громов.

Постковидный 2021 год – год 30-летия развала СССР, заметил координатор общественного проекта «Гражданский экзамен» Сергей Волобуев (Россия). «Но эти 30 лет стали не временем распада, а временем поиска новых интеграционных формул, становящихся все очевиднее», – отметил он.

Председатель правления общественного объединения поддержки бизнеса и предпринимательства «Содействие и развитие» Максим Леоненков (Белоруссия) напомнил, что скоро начнёт работу Всебелорусское народное собрание, которое должно определить основные направления развития Белоруссии. По его словам, с учетом необходимости достижения общественного компромисса, критически важно учесть предложения, которые должны быть выработаны в ходе широкого общественного диалога.

Основатель Группы компаний «Фермент» Валерий Бестолков (Белоруссия) охарактеризовал общественное настроение как «тревожное ожидание». Белорусское общество опасается, что не увидит по итогу Собрания реального действенного алгоритма для проведения реформ, что может снова спровоцировать народное недовольство, считает он.

«Необходимо уделить должное внимание выстраиванию горизонтальных связей. Важно сформировать элиты, способные быть сподвижниками интеграционных процессов, – сообщил Бестолков. – Наша задача сегодня – построение современной общественной платформы, способной выстраивать связи с Россией, осуществлять обмен мнениями».

Исполнительный директор Евразийского фонда стабилизации и развития Андрей Широков отметил, что общественно-политические вызовы, фиксируемые сегодня на территории евразийского пространства оказывают сильное влияние на экономику. Ректор европейского института JUSTO Дмитрий Соин обратил внимание на формирование русофобских режимов в странах постсоветского пространства. По его словам, в Молдавии «западные гранты для некоторых людей оказались сильнее дешевого российского газа».

Политолог Александр Серавин отметил, что особо следует отметить, в том числе на примере ситуации в Белоруссии, что не проводится работа между выборами, особенно с молодежью. Аналитик Института развития интеграционных процессов ВАВТ Дмитрий Болкунец заявил, что белорусском обществе происходит переоценка ценностей – многие темы, связанные с евразийской интеграцией воспринимаются негативно белорусским обществом.

Ответственный по направлению здравоохранения Рабочей группы Высшего совета «Единой России» – Группы «Устойчивое развитие» Евгений Чеканов заметил, что интеграционные процессы на постсоветском пространстве должны учитывать накопленный опыт сотрудничества по социальным, научным и образовательным проектам.

В ноябре ЦСКП провел круглый стол, посвященный образованию в РФ и Белоруссии. Также в ЦСКП обсудили влияние бизнеса на развитие общественно-политической жизни, участие приняли эксперты, представители бизнеса и общественных движений России, Белоруссии и Киргизии. Кроме того, в ЦСКП обсудили согласование национальных и интеграционных интересов.