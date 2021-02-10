16 лет тюрьмы: iPhone помог раскрыть убийство

10.02.2021, 21:28, Разное

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В США iPhone помог раскрыть запутанное дело об убийстве. Спустя три года после совершения преступления суд отправил преступника за решетку на 16 лет.

В США закончилось рассмотрение необычного дела об убийстве, расследовать которое удалось благодаря достижениям мобильной индустрии. Выявить убийцу полицейским помог его смартфон, по данным СМИ, инцидент произошел в округе Шелби. Здесь в 2018 году в собственном доме был обнаружен труп Кэт Уэст.

Неизвестный злоумышленник ударил 42-летнюю женщину по голове, что и привело к смерти потерпевшей. Сотрудники правоохранительных органов сразу же заподозрили супруга погибшей, 47-летнего Джеффа Уэста. Однако у мужчины было алиби на момент совершения убийства его жены. По его словам, 12 января три года назад он лег спать в половине одиннадцатого ночи и спал беспробудно до утра следующего дня.

Однако исследовав данные, хранящиеся на смартфоне мистера Уэста, следователи обнаружили расхождение с его показаниями. Так, приложение для отслеживания активности пользователя Apple Health, установленное на его iPhone, показало, что в указанное время супруг убитой женщины с 23:03 до 23:10 двигался. Информация же с устройства Кэт Уэст, также производства Apple, показала, что она в последний раз двигалась в 22:54.

Данные, снятые с системы охранной сигнализации в доме, продемонстрировали, что входную дверь закрыли только в 22:53. Дополнительное обследование по месту проживания супругов выявило отпечатки пальцев Джеффа Уэста на бутылке, которой ударили погибшую. В итоге в ходе судебного разбирательства было доказано, что в ходе семейной ссоры мистер Уэст убил свою жену. После совершенного он попытался имитировать нападение посторонних, якобы проникших в дом. Однако все его старания рассыпались на фоне данных, полученных с его смартфона. В итоге убийца собственной супруги получил 16 лет тюрьмы.

Источник: www.ixbt.com