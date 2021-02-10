“Кропотливо работаю”: Юлия Ковальчук в полуобнаженном виде поставила на место хейтеров

10.02.2021, 21:28, Разное

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Популярная певица Юлия Ковальчук недавно разместила на своей странице в Instagram весьма откровенный фотоснимок, призванный ответить на хейтерские обвинения её в немолодом внешнем виде. Публикация знаменитости вызвала неоднозначные отзывы от подписчиков.

Как пояснила 38-летняя исполнительница, отправной точкой её свежего поста стали несколько комментариев от не очень доброжелательных подписчиц, обвинивших её в том, что на опубликованных в микроблоге фото она напоминает бабушку. В ответ Ковальчук сфотографировала себя на камеру в гостиничном номере и данный снимок выложила на своей странице. На изображении красотка облачена лишь в белую облегающую майку, один край которой был подоткнут звездой под подмышку, и черные трусики-стринги. Стоит отметить, что использование последнего аксессуара нижнего белья позволило посетителям микроблога полностью лицезреть обнаженные стройные бедра и боковые части ягодиц хозяйки аккаунта. “Не то, чтобы я обижалась, но мы такие, как себя ощущаем, а я ощущаю себя вполне еще молодо. И, надеюсь, мое появление в купальнике на пляже летом не вызовет визуальный шок, над чем я периодически кропотливо работаю”, – бойко ответила хейтерам красавица. К слову, напоследок она заявила, что после опубликования фото планирует идти вязать себе шерстяные трусики.



Откровенный вид Юлии Ковальчук на фото был настолько эпатажным, что часть фолловеров отнеслась к нему крайне негативно, заявив, что опубликованное изображение является слишком нескромным и вряд ли может служить образцом благочестия для подрастающего поколения. Впрочем, абсолютное большинство поклонников, напротив, очень высоко оценило внешние данные любимицы, восхитившись стройностью и молодостью её тела. А уже за первый час после размещения снимка на странице публикация набрала более 20 тысяч “лайков”.

Источник: www.instagram.com