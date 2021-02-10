Принц Уильям и его жена Кэтрин планируют родить четвертого ребенка – СМИ

10.02.2021, 21:22, Новости дня

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Британский принц Уильям и его жена, герцогиня Кембриджская Кэтрин планируют стать родителями в четвертый раз. Об этом со ссылкой на информацию, полученную от людей из окружения королевской семьи, 10 февраля написал таблоид Us Weekly.

Сообщается, что супруга принца Уильяма всегда мечтала быть матерью четверых детей, но во время пандемии коронавируса побоялась вынашивать и рожать ребенка. Описывая отношение мужа герцогини Кембриджской к появлению еще одного ребенка в семье, собеседник таблоида отметил, что сперва он был против, но вскоре согласился с аргументами супруги.

Отмечается, что герцогиня Кембриджская мечтает родить девочку.

Принц Уильям познакомился с будущей женой Кейт Миддлтон в 2001 году во время учебы в университете. Спустя два года после знакомства между ними завязались романтические отношения. 16 ноября 2010 года стало известно, что принц Уильям женится на своей избраннице.

За девять лет семейной жизни у герцога и герцогини Кембриджских родилось трое детей: принц Джордж (2013), принцесса Шарлотта (2015) и принц Луи (2018). В настоящее время семья проживает в Кенсингтонском дворце.

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