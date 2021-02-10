 

Принц Уильям и его жена Кэтрин планируют родить четвертого ребенка – СМИ

10.02.2021, 21:22, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Британский принц Уильям и его жена, герцогиня Кембриджская Кэтрин планируют стать родителями в четвертый раз. Об этом со ссылкой на информацию, полученную от людей из окружения королевской семьи, 10 февраля написал таблоид Us Weekly.

Сообщается, что супруга принца Уильяма всегда мечтала быть матерью четверых детей, но во время пандемии коронавируса побоялась вынашивать и рожать ребенка. Описывая отношение мужа герцогини Кембриджской к появлению еще одного ребенка в семье, собеседник таблоида отметил, что сперва он был против, но вскоре согласился с аргументами супруги.

Отмечается, что герцогиня Кембриджская мечтает родить девочку.

Принц Уильям познакомился с будущей женой Кейт Миддлтон в 2001 году во время учебы в университете. Спустя два года после знакомства между ними завязались романтические отношения. 16 ноября 2010 года стало известно, что принц Уильям женится на своей избраннице.

За девять лет семейной жизни у герцога и герцогини Кембриджских родилось трое детей: принц Джордж (2013), принцесса Шарлотта (2015) и принц Луи (2018). В настоящее время семья проживает в Кенсингтонском дворце.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.12 / В интернете оценили пугающий памятник Аленке под Воронежем

17.07 / Названа главная опасность для экономики США

16.08 / Украина в ПАСЕ инициировала декларацию по поводу событий в Беларуси

28.12 / В 2020 году истребители НАТО совершили 350 вылетов для перехвата российских самолетов

20.07 / В Затоке горели две базы отдыха

06.08 / COVID-19. Вторые сутки подряд в Украине фиксируется антирекорд по числу инфицированных

31.07 / Водитель попавшего в ДТП на трассе «Таврида» автобуса мог работать нелегально

01.02 / В РФ начнут продавать наушники с шумоподавлением Realme Buds Air Pro

01.10 / Экспертов ОЗХО пригласили в Россию для прояснения ситуации с Навальным

01.11 / СК Армении заявил о переброске Турцией боевиков из Сирии в Азербайджан

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска