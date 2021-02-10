 

Адвокаты семей Небесной сотни просят Раду дать правовую оценку Революции достоинства

10.02.2021, 21:22, Новости дня
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Адвокаты семей Небесной сотни просят народных депутатов Украины и спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова дать правовую оценку событиям Революции достоинства. Заявление опубликовано 10 февраля в Facebook.

“20 февраля 2021 украинцы почтят годовщину расстрелов героев Небесной сотни. Это одно из самых трагических событий не только Революции достоинства, но и всей новейшей истории Украины. Однако уже семь лет нет политической оценки этим событиям со стороны законодательной власти”, – отметили в посте.

В сообщении указали, что более года в повестке дня работы ВР находится проект постановления №2739, в котором педлагается признать Революцию достоинства “одним из ключевых событий украинского государства”. 

“21 января 2021 года Европейский суд по правам человека обнародовал решение по делам, касающимся событий Революции достоинства. В них ЕСПЧ признал право ее участников на мирные собрания и факт преследования этих участников из стороны представителей власти (сотрудников милиции и титушек), – подчеркнули адвокаты.

Они требуют безотлагательно внести на голосование проект постановления, считая, что  ВР остается в стороне от предоставления политической оценки событиям Евромайдана.

https://www.facebook.com/HeavenlyHundredLawyers/posts/1909546729193239

В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти. Четвертый президент Украины Виктор Янукович бежал в Ростов. На протяжении конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По данным прокуратуры, в результате противостояния пострадало более 2,2 тыс. человек. Погибло 80 протестующих и 13 правоохранителей.

Участников Революции достоинства, которые погибли от рук силовиков, назвали Небесной сотней. Официально к числу героев Небесной сотни относятся 107 человек. Самому младшему, Назарию Войтовичу, было 16. Самому старшему, Ивану Наконечному, – 83 года, отмечает пресс-служба Национального музея Революции достоинства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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