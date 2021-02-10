 

Сгоревший в Первомайске “Эпицентр” не был введен в эксплуатацию – ГАСИ

10.02.2021, 21:22, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Сгоревший в Первомайске ТЦ “Эпицентр” не получил сертификат о вводе в эксплуатацию из-за подачи неполного пакета документов. Об этом 5 февраля сообщила пресс-служба Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ).

“Обвинения в адрес инспекции [ГАСИ] и ее должностных лиц в ненадлежащем выполнении возложенных на нее обязательств являются неправдивыми и безосновательными”, – говорится в сообщении.

По данным инспекции, в январе 2021 года “Эпицентр” подал в реестр заявление и акт готовности торгового центра к эксплуатации. Однако при осмотре инспектором ГАСИ объекта и документации, обнаружили недостоверные данные и отсутствие необходимых документов, в частности, проекта выполнения работ, проекта организации строительства, журнала авторского надзора, технического паспорта.

“Указанные обстоятельства являются основанием для отказа в выдаче сертификата готовности объекта к эксплуатации в соответствии с пунктом 27 Порядка принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов, утвержденного постановлением правительства”, заявили в ведомстве.

В ГАСИ опровергли информацию о введении “большого количества” магазинов сети. По их словам, с декабря 2020 по январь 2021 года инспекция приняла решение о вводе в эксплуатацию двух торговых центров “Эпицентр”.

Ранее народный депутат Елена Шуляк в своем Facebook заявила, что на второй день после пожара в “Эпицентре” в Николаевской области ГАСИ ввела в эксплуатацию 20 магазинов компании.

По ее словам, в здании “Эпицентра”, который горел 2 февраля в Первомайске,  было очень много нарушений во время строительства и он не был введен в эксплуатацию после двух обращений.

“Несмотря на нарушение упомянутого “Эпицентра”, ни ДАБИ, ни ГСЧС не имели ни одного замечания к их противопожарной системе” – говорится в сообщении.

Шуляк отметила, что в ГАСИ убеждают, что это совпадение и нарушений нет. Она аннонсировала создание рабочей группы, которая разработает законопроект о наказании госструктур за ненадлежащее исполнение обязанностей.

Огонь охватил площадь 4 тыс. м². Персонал и посетители торгового центра были эвакуированы. Огонь тушили два отделения государственной пожарно-спасательной части и местная пожарная охрана.

Полиция установила, что поджог устроил мужчина, который пришел в торговый центр с ножом и топором. Он также ранил двух охранников “Эпицентра”, которые пытались его задержать.

Мужчина заявил, что хотел отомстить владельцу “Эпицентра” за то, что тот “отрезал уши, носы у детей и женщин – геноцидом украинцев занимался”. Поджигателю грозит пожизненное заключение.

Согласно данным Opendatabot, ООО “Эпицентр К” принадлежит Александру и Галине Герегам (51,3% и 47,97% соответственно) и Татьяне Суржик (0,73%).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.01 / El País – эффективная, но слишком политизированная — в Уругвае оценили вакцину «Спутник V»

11.12 / НБУ изменил структуру. Рожковой подчинили финансово-административный блок

10.08 / Захарова отреагировала на задержание российских журналистов в Белоруссии

28.11 / Украинский блогер, которого по запросу России задержали в Индонезии, возвращается в Киев

20.01 / Трамп нашел способ удаленно передать «ядерный чемоданчик» Байдену

17.08 / Парламентские выборы в Новой Зеландии отложили из-за коронавируса

15.01 / Гавана ответила на новые санкции США против МВД Кубы и его главы

07.07 / «Молодежка ОНФ» начала использовать военную технику для работы в Тулуне

09.09 / Малофеев усмотрел в картине про кавказских боевиков в Третьяковке экстремизм

29.09 / В Москве за сутки умерли 27 пациентов с коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска