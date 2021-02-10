Мнение: Время кусать?

10.02.2021, 21:12, Разное

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Рэпер Слава КПСС 2 февраля прогулялся по Петербургу, выкрикивая: «Лизай, а не кусай. Клитор — нежная штучка».

Репера задержали, составили протокол: «пренебрегал интересами общества, других людей, игнорировал правила приличия и благопристойности, демонстрировал свое неуважение к обществу, на замечания не реагировал».

Сегодня рэпера приговорили к 7 суткам ареста, признав виновным в мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП).

Может, я чего-то не понимаю, но я не понимаю, в чем хулиганство рэпера? Если бы он выкрикивал «Кусай, а не лижи» – это не было бы неуважением к обществу?

На снимке: рэпер Славу КПСС, фотография отсюда