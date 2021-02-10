 

Его новая баба и твои дети – Личное мнение

10.02.2021, 21:08, Разное
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Моя «любимка» Агатка Муцениеце опять оплёвана: Пашка Прилучный взял общих с ней детей на выходные, отвёл их в цирк, а там с ними была замечена и Мирослава Карпович.


Фото: Соцсети, Телеграм

Муцениеце, как и положено мученице, сглотнула.

Неоднократно Агата публично намекала на своё крайне негативное отношение к мадам Карпович. Неоднократно Агата лила помои и на голову бывшего. Заслуженно или нет — совершенно, в контексте, неважно.

Важно другое: если ты зла на бывшего или на его новую пассию, зачем позволяешь им тусоваться с твоими детьми? Ты этих детей родила, выносила, выкормила, а люди, которые сделали больно и тебе, и им, поскольку боль матери всегда отражается на детях, имеют к ним доступ, выстраивают с ними какие-то свои отношения вдали от тебя.

Как так-то? Зачем?

Что за малодушие?

Агатка настолько слабая, что не может прямо сказать, что думает о Карпович. Ограничивается лишь многочисленными намёками на то, какая она дрянь — эта новая баба бывшего. Постоянно что-то вякает из-за угла, а дети, как продолжали тусить с Мирославой, так и продолжают.

У меня — другая логика: не нравится человек — что он делает с твоими детьми?

Рассказать, как живу я?

Одни люди мне нравятся, другие — нет. Чтобы мне не нравиться, повод, собственно, и не нужен. Не нравишься — и всё тут. Без объяснений. И тем, кто мне не нравятся (по объективным или не очень причинам), доступ в мою жизнь закрыт.

Это — позиция сильного. Слабые же прогибаются подо всякое говно и идут на поводу у тех, кого по-хорошему нужно послать нахер: громко, публично и навсегда.

А у вас есть бывшие? У этих бывших есть пассии? Как складываются отношения с ними? Позволяете им общаться с вашими детьми? Что при этом чувствуете?

Источник: Лена Миро



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