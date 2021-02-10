Роскомнадзор призвал законодательно закрепить создание представительств IT-компаний в России

10.02.2021, 21:00, Новости дня

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Роскомнадзор выступает за полноценное присутствие представительств иностранных IT-компаний в России, а также предлагает закрепить это законодательно, сообщил замруководителя ведомства Милош Вагнер.

Вагнер в ходе заседания комиссии Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ рассказал, что Роскомнадзор предложил законодательно закрепить полноценное присутствие представительств иностранных IT-компаний и социальных сетей в стране, передает ТАСС.

Он отметил, что в РФ фактически нет никаких представительств иностранных площадок, которые бы отвечали на все запросы Роскомнадзора.

«Все наши требования, уведомления, письма и прочую корреспонденцию мы отправляем в зарубежные юрисдикции. Как правило, в США, Великобританию, – сказал Вагнер.

По его словам, штаб-квартиры IT-компаний рассматривают уведомления ведомства и официальные бумаги, руководствуясь своим правом, а иногда, «даже просто руководствуясь своими внутренними убеждениями, правилами работы на площадке».

«Первое предложение – подумать над созданием регулирования, которое позволило бы создать полноценное представительство (IT-компаний), а не от случая к случаю отвечающее на наши вопросы», – добавил замглавы Роскомнадзора.

Ранее комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи начал разработку законопроекта, регулирующего открытие иностранными интернет-компаниями в РФ своих филиалов, наделенных необходимыми полномочиями.

Президент Владимир Путин поручил представить предложения о дополнительных требованиях к иностранным технологическим компаниям, работающим в сфере интернета, в том числе о требованиях по открытию представительств таких компаний в России.