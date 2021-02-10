 

Роскомнадзор призвал законодательно закрепить создание представительств IT-компаний в России

10.02.2021, 21:00, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Роскомнадзор выступает за полноценное присутствие представительств иностранных IT-компаний в России, а также предлагает закрепить это законодательно, сообщил замруководителя ведомства Милош Вагнер.

Вагнер в ходе заседания комиссии Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ рассказал, что Роскомнадзор предложил законодательно закрепить полноценное присутствие представительств иностранных IT-компаний и социальных сетей в стране, передает ТАСС.

Он отметил, что в РФ фактически нет никаких представительств иностранных площадок, которые бы отвечали на все запросы Роскомнадзора.

«Все наши требования, уведомления, письма и прочую корреспонденцию мы отправляем в зарубежные юрисдикции. Как правило, в США, Великобританию, – сказал Вагнер.

По его словам, штаб-квартиры IT-компаний рассматривают уведомления ведомства и официальные бумаги, руководствуясь своим правом, а иногда, «даже просто руководствуясь своими внутренними убеждениями, правилами работы на площадке».

«Первое предложение – подумать над созданием регулирования, которое позволило бы создать полноценное представительство (IT-компаний), а не от случая к случаю отвечающее на наши вопросы», – добавил замглавы Роскомнадзора.

Ранее комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи начал разработку законопроекта, регулирующего открытие иностранными интернет-компаниями в РФ своих филиалов, наделенных необходимыми полномочиями.

Президент Владимир Путин поручил представить предложения о дополнительных требованиях к иностранным технологическим компаниям, работающим в сфере интернета, в том числе о требованиях по открытию представительств таких компаний в России.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07 / США осудили атаку Пекина на демократию в Гонконге

05.10 / Башкирского певца Elvin Grey назначили советником главы республики

23.11 / Стало известно, под каким номером выступит РФ на «Детском Евровидении»

18.08 / В Беларуси 67 задержанных остаются в изоляторах, местонахождение 58 человек – неизвестно

30.10 / Cледующему президенту США придётся убедить союзников в надёжности «ядерного зонтика»

13.10 / США заявили о «джентльменском соглашении» с Россией по СНВ-3

18.01 / СМИ узнали, когда миссия МВФ завершит пересмотр программы с Украиной

11.07 / Обвиненный в сборе жуков на Шри-Ланке заявил о «космическом штрафе»

25.09 / Cadillac презентовала кроссовер Euro-spec XT4

20.12 / Ученые рассказали, как Марс стал Красной планетой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска