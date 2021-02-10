Россия заменит всю американскую нефть, которую намерен запретить Байден

10.02.2021, 20:42, Разное

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By ÁINE QUINN on 2/9/2021

(Bloomberg) — Стремление президента США Джо Байдена сократить выбросы углерода может непреднамеренно дать краткосрочный толчок энергетическим компаниям одного из крупнейших загрязнителей мира.

Инвесторы делают ставку на то, что российские нефтяные гиганты, такие как ПАО «Лукойл», ПАО «Роснефть» и ПАО «Татнефть», будут расти, отбирая долю рынка у конкурентов из США и других стран, стремящихся перейти на экологически чистую энергию. Поскольку цены на нефть выросли, индекс акций российских энергетических компаний в этом году вырос на 8% в долларовом выражении (сравните с 2% роста европейских нефтегазовых компаний).

«Правительства, скорее всего, ограничат возможности глобальных компаний по бурению и добыче ресурсов», – сказал Эдуард Харин, который помогает контролировать активы на 1 миллиард долларов в Alfa Capital Asset Management в Москве. «Крупнейшие мировые компании выходят на новый рынок, в новую отрасль, где много неизвестного, а рентабельность капитала неясна».

РФ является четвертым по величине источником выбросов углерода в мире, но, в отличие от других крупных загрязнителей, у правительства нет плана по отказу от ископаемого топлива. Вместо этого государственные энергетические компании имеют одни из самых низких в мире производственных затрат и налоговые льготы, что дает им хорошие возможности для получения прибыли в краткосрочной перспективе.

Мировые нефтяные компании прекратят инвестировать в геологоразведку и перейдут на чистую энергию, «но кому-то еще нужно добывать нефть», – сказала Екатерина Ильюшенко, финансовый менеджер Union Investment Private Funds GmbH во Франкфурте, которая в прошлом году нарастила свою долю российских нефтяных акций. «Это будут русские и Saudi Aramco».

«Роснефть» и «Лукойл» в этом году были одними из лучших по показателям базового индекса акций России, обеспечив инвесторам общую доходность 15% и 12% в долларовом выражении. Они также обошли индекс мировых энергетических акций.

Конечно, если крупные экономики серьезно настроены ускорить переход на чистую энергию, чтобы ограничить глобальное потепление, то любые выгоды не будут долговременными,. Байден планирует установить нулевой показатель для США к 2050 году, а это означает, что к середине века 70% мировой экономики возьмут на себя обязательства по сохранению углеродно-нейтрального баланса.

Многие международные фонды также испытывают растущее давление с целью исключить из своих портфелей компании, способствующие глобальному потеплению. В конце прошлого года, на онлайн-инвестиционном форуме, президента Владимира Путина спросили о том, как его страна планирует сократить выбросы, и впоследствии Swedbank Robur исключил акции нефтегазовых компаний РФ и Восточной Европы из своих фондов.

В этом месяце, «Роснефть» подписала соглашение с BP Plc о сотрудничестве в области разработки «низкоуглеродных решений», но критики указали, что этот план расходится с ориентацией российской компании на расширение добычи углеводородов.

Климатические цели

В конце прошлого месяца Байден подписал распоряжение о приостановлении действия новых договоров аренды участков добычи нефти и газа на государственных землях, предписание федеральным агентствам покупать тысячи электромобилей и добиваться прекращения субсидий на ископаемое топливо. Этот шаг может нанести ущерб производителям сланцевой нефти в США, чья добыча помогала ограничить рост мировых цен на нефть в последние годы.

Множество европейских нефтяных компаний недавно установили климатические цели, и ВР ошеломила инвесторов, пообещав к 2050 году устранить выбросы в результате своей деятельности.

«Инвесторы вряд ли найдут привлекательными акции компании, которая намеревается уничтожить свой текущий основной бизнес и вложить всю свою будущую стоимость в что-то, в чем у нее мало опыта или понимания», – писали аналитики российского государственного банка ВТБ Капитал в ноябре.