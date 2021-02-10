Мнение: Лимит на кошек и собак, безопасные электроковрики и похвала российским программистам

10.02.2021, 20:40, Разное

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1. Многие россияне так любят домашних животных, что готовы содержать их дома десятками и даже сотнями, превращая свои квартиры в подобие кошачьих ферм и собачьих питомников. Иногда это доставляет неудобства менее животнолюбивым соседям:

https://lenta.ru/news/2021/02/07/koshaki/

В одном из российских регионов чиновники ввели квоту на домашних животных, которых граждане могут содержать в квартире. Об этом в воскресенье, 7 февраля, сообщает Telegram-канал «Подъем».

Ограничения вводятся в Кировской области с 14 февраля.

Чтобы вычислить, сколько собак или кошек можно завести, надо сначала из площади квартиры вычесть норму предоставления жилплощади, умноженную на количество жильцов. Эту норму устанавливают местные власти, но традиционно она составляет 18 квадратных метров.

Полученный результат нужно разделить на норматив для животных: не менее 2,5 квадратных метра для собак весом более 25 килограмм, от 1,5 квадратных метра для собак легче 25 килограмм, 0,8 квадратных метра для кошек.

Таким образом, семья из трех человек сможет завести двух маленьких собачек только в квартире свыше 57 квадратных метров. Один человек, проживающий в 35-метровой однокомнатной квартире, может позволить себе 21 кошку.

2. Удивительное дело, тёплые электрические коврики для животных на рынке отсутствуют как класс. Есть или дешёвая тканчатая дрянь с отзывами в духе «коврик сгорел, кошка погибла», или полноразмерные крепкие обогреватели с температурой под 100 градусов, или «туристические» подкладки под задницу, производители которых прямо пишут — если животное раздерёт его когтями, будет опасно.

Казалось бы, проблема решается элементарно. Засовываем нагревательный элемент в пластиковый корпус, который нельзя повредить когтями, наверх наклеиваем уютный коврик. Но нет: ничего подобного на рынке я не вижу.

3. Читатель legal_journal пишет, что наши программисты лидируют отнюдь не только на международных студенческих олимпиадах:

https://olegmakarenko.ru/2064385.html?thread=789783809#t789783809

Кроме успехов в фармацевтике (впрочем, неожиданных не только для иностранцев, но и наших собственных граждан), у нашей страны не менее впечатляющие успехи в сфере информационных технологий. Здесь достаточно посмотреть рейтинги из англоязычных источников. Первые места по квалификации занимают российские и китайские программисты. Также сильные позиции у польских и венгерских разработчиков.

На сегодня словосочетание «российский программист» звучит также, как «французский повар» или «итальянский дизайнер«».