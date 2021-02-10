“Худший напиток в истории”: Ученый подсчитал общий мировой объем коронавируса

10.02.2021, 20:34, Разное

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Британский ученый Кристиан Йейтс недавно сделал заявление для одного из зарубежных изданий, основанное на аналитическом подсчете общего объема частиц коронавируса на планете. По словам исследователя, полученное значение не превышает вместимости стандартной банки популярного напитка.

В качестве исходной информации биолог, представляющий Университет Бата (Великобритания), использовал данные по мировым показателям свежих инцидентов заболеваемости COVID-19 и оценку вирусной нагрузки. В итоге эксперт рассчитал, что на планете в обшей сложности имеется примерно два квинтиллиона частиц коронавируса. Примечательно, что, несмотря на огромное число микрочастиц, примерно равное общему количеству песчинок на Земле, их размеры чрезвычайно малы: так, радиус одной из них ориентировочно в тысячу раз меньше радиуса волоса человека, а диаметр составляет 100 нанометров. Далее, умножив объем одной частицы вируса на их суммарное количество, исследователь получил и глобальный мировой объем распространившихся частиц, составляющий 120 мл. Он учел, что последние имеют форму сферы, что предопределяет наличие некоторого пустого пространства между ними, однако и с учетом данной информации объем не превысит 160 мл. Таким образом, по мнению ученого, все частицы SARS-CoV-2 в мире даже “не заполнят банку с колой”.

“Поразительно, что все проблемы, сбои, лишения и человеческие жертвы, которые произошли за последний год, могут вызвать лишь несколько глотков того, что, несомненно, было бы худшим напитком в истории”, – резюмировал биолог. Материалы исследования были опубликованы в издании Conversation.

Источник: ria.ru