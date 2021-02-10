Иосиф Пригожин заново учится ходить и дышать после перенесенного COVID-19

10.02.2021, 20:34, Разное

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Иосиф Пригожин опубликовал в микроблоге Instagram новое фото, на котором он запечатлен на улице в медицинской маске. Продюсер признался, что впервые предпринимает попытки выйти на прогулку, а также он заново учится дышать и ходить после перенесенного COVID-19.

Опасным вирусом супруг Валерии заразился в Дубае, но он уже вернулся в Москву. Врачи арабской больницы спасли ему жизнь, так как у Иосифа Пригожина случился цитокиновый шторм. Это случай, когда иммунная система атакует здоровые клетки, после чего пациент с трудом восстанавливается после болезни. На протяжении недели у продюсера было легкое недомогание, но внезапно ее состояние ухудшилось, и он начал задыхаться. В больнице муж Валерии провел под аппаратом ИВЛ восемь дней. В свою очередь, певица перенесла коронавирусную инфекцию в легкой форме.

Иосиф Пригожин сначала не хотел делиться с подписчиками случившимся, но позже решил написать пост в микроблоге Instagram. По словам продюсера, у него теперь есть второе день рождения. COVID-19 он назвал «чистой рулеткой» и поблагодарил друзей из Дубая, которые помогли ему получить оперативное лечение. Как отметил супруг певицы, любое промедление в этой ситуации стоило бы ему жизни.