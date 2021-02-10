“Из кирпича и глины”: Археологи нашли легендарные ворота Кира Великого

10.02.2021, 20:34, Разное

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Международный коллектив ученых-археологов недавно заявил о результатах исследования, в ходе которого эксперты обнаружили легендарные ворота близ Персеполиса (современный Иран). По преданию, данное сооружение было построено самым знаменитым царем древней Персидской державы – Киром Великим.

Остатки монументальных ворот, упоминаемых в легендах о царе Кире Великом, были найдены близ раскопок древней персидской столицы Персеполиса международной археологической миссией, в состав которой входили эксперты из Италии и Ирана. Величественные ворота располагались примерно в трех километрах от города и сохранились довольно неплохо. Примечательно, что первые следы монумента были найдены еще десять лет назад, однако полностью раскопки завершились недавно. Кроме того, потребовалось время на процедуру идентификации строения, поэтому заявление о находке было опубликовано лишь на днях. При этом археологи с уверенностью объявили о том, что ими были найдены знаменитые ворота “Пардис-Парсе”, начавшиеся возводиться близ Персеполиса при Кире, но достроенные окончательно только при его сыне и наследнике Камбизе.

Как объяснили ученые, “воротами” сооружение называется весьма условно, так как оно представляют из себя нечто вроде небольшого дворца. В плане его габаритные размеры составляют 30 и 40 метров соответственно, а высота здания – около дюжины метров. Весь центр древней твердыни занимает коридор, имеющий вид прямоугольной комнаты длиной 12 метров и шириной 8 метров. Именно он вел к главной резиденции царя Кира – наиболее воинственного и могущественного монарха древнеперсидской династии Ахеменидов.

“Ворота были возведены из кирпича и глины, а весь фасад был отделан расписным кирпичом. Нижние части и цоколь стен были украшены изображениями лотоса, а фасад – различными цветными панно с изображениями мифических животных и символами верований древних иранцев, эламитов и месопотамцев”, – информировал ведущий автор исследования, иранский археолог Алиреза Аскари-Чаруди. К слову, после проведения соответствующей идентификационной процедуры, основанной на анализе ряда источников информации, визуальных показателей и радиоуглеродном тестировании, специалисты смогли датировать постройку сооружения – по их словам, знаменитые ворота были возведены после 539 года до н.э. и приурочены к завоеванию Киром великим Вавилона. Материалы исследования были опубликованы в зарубежном издании Tehran Times.

Источник: rg.ru