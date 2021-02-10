 

В РФ стартуют продажи «неубиваемого» смартфона Doogee S86

10.02.2021, 20:32, Новости дня
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Как сообщили представители китайской компании Doogee, выпущенный под данным брендом «неубиваемый» смартфон появится в российских магазинах уже в феврале этого года. То есть, ждать осталось совсем недолго.

Речь идет о новой модели мобильного гаджета Doogee S86, в которой установлен аккумулятор с огромной емкостью 8500 мАч. К нему прилагается зарядное устройство мощностью 24 Вт, обеспечивающее быстрый процесс пополнения батареи.

Смартфон не потребует подзарядки в течение 27, если будет находиться в режиме ожидания. Разговор по телефону может длиться до 39 часов без перерыва! 128 Гб встроенной и 6 Гб оперативной памяти обеспечит процессор MediaTek Helio P60. Наконец, здесь установлены мощная фронтальная и основная камера. Последняя состоит из четырех модулей.



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