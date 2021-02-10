“Потеряли лишь 4,5% ВВП”. Шмыгаль заявил, что Украина мягче всех среди стран ЕС прошла экономический кризис

10.02.2021, 20:28, Новости дня

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По данным инвестиционных компаний, экономика Украины в конце 2020 года вернулась на докризисный уровень. Об этом 10 января заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время онлайн-встречи с генеральным директором Конфедерации европейского бизнеса Маркусом Бейрером и представителями европейских компаний в ходе рабочего визита в Брюссель, сообщила пресс-служба Кабинета Министров Украины.

“Данные Европейской бизнес-ассоциации также отмечают, что Украина мягче всех среди европейских стран прошла экономический кризис. Мы потеряли лишь 4,5% ВВП. В этом году, согласно прогнозам, рост экономики Украины будет более 4,6%”, – заявил глава правительства.

Шмыгаль подчеркнул, что основная стратегия Украины рассчитана на привлечение бизнес-инвестиций.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В связи с карантином, введенным из-за эпидемии, во многих странах были закрыты предприятия, что спровоцировало масштабный экономический кризис. По оценкам МВФ, это самый серьезный кризис со времен Великой депрессии.

В январе Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2021 году. По мнению аналитиков банка, в 2021 году экономика Украины вырастет на 3%, в 2022-м – на 3,1%.

По оценкам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, падение ВВП Украины по итогам I квартала 2021 года может достичь 3%.

Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко сообщал, что в 2021 году глобальная экономика постепенно восстановится, что приведет к восстановлению и положения Украины.

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