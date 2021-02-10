Вредно ли есть яйца и холестерин? Что знает наука

10.02.2021, 20:10, Разное

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Есть холестерин, и есть холестерин

Мысль о том, что холестерин связан с болезнями сердца, никому не покажется новой. Почти все слышали о так называемом «плохом холестерине» в крови. Однако вопрос вредоносности холестерина в нашей диете не так прост.

Холестерин нужен организму. Он содержится в животной пище (диетический холестерин) – яйцах, масле, мясе, креветках, лобстерах. Кроме того, его в необходимом количестве может синтезировать печень. В крови человека он перемещается, присоединившись к комплексам из белков и липидов – липопротеинам. Соединение холестерина с липопротеинами низкой плотности (ЛПНП) упрощенно называют «плохим» холестерином, а с липопротеинами высокой плотности (ЛПВП) – «хорошим». Уровень «плохого» холестерина в крови увеличивается не только из-за употребления холестерина в пищу.

Роль диетического холестерина в развитии атеросклероза и болезней сердца впервые описал наш соотечественник Николай Аничков. В исследовании, которое называют одним из важнейших открытий 20 века, он кормил кроликов пищей, богатой холестерином. В итоге у животных развился атеросклероз аорты.

Со времени экспериментов Аничкова прошло более 100 лет, но насколько вреден диетический холестерин для здоровья людей, остается предметом дискуссий. Критики указывают, что в природе кролики, в отличие от людей, не едят холестерин. Кроме того, пища с холестерином обычно содержит и насыщенные жиры, которые могут влить на риск атеросклероза (исключение составляют яйца и ракообразные).

Предполагается, что чувствительность людей к диетическому холестерину может отличаться. В 1991 году ученые описали мужчину 88 лет, который съедал по 25 яиц в день, у которого не было признаков атеросклероза. Однако такую реакцию можно считать исключительной: все-таки диетический холестерин способен увеличивать уровень «плохого» холестерина в крови.

Не холестерин, а насыщенные жиры

Высокий уровень «плохого» холестерина в крови – один из факторов риска атеросклероза и, как следствие, болезней сердца и инсульта. Согласно современным представлениям, из диетических факторов на этот уровень решающее влияние оказывает не холестерин пищи, а насыщенные жиры. Они содержатся во многих продуктах животного происхождения и в кокосовом масле.

В 1965 году ученые из Гарварда провели исследование, которое по сегодняшним стандартам нельзя считать этичным. В эксперименте на психически больных людях они обнаружили, что насыщенные жиры оказывают большее влияние на уровень холестерина в крови, чем сам диетический холестерин. Эти выводы поддерживают несколько более поздних и менее радикальных исследований.

Что говорят исследования и руководства

Научные данные о вреде холестерина остаются противоречивыми. Данные отдельных исследований могут обескуражить тех, кто любит есть яйца. Например, 2019 году анализ шести исследований показал, что диетический холестерин связан с болезнями сердца и риском смерти от них. Однако в целом исследования дают смешанные результаты, на основании которых сложно делать твердые выводы.

Из-за недостатка доказательств вреда холестерина и пользы от ограничения его количества в диете, его «вычеркнули» из списка опасных пищевых факторов в ряде документов. Максимальное количество диетического холестерина больше не указывают в американских диетических рекомендациях и руководстве Американской кардиологической ассоциации по снижению сердечно-сосудистого риска. Ранее (например, 20 лет назад) рекомендовалось употреблять не более 300 миллиграммов холестерина в день.

Яйца полезны и вредны

Яйца – хороший источник качественных белков, витаминов и других биоактивных веществ, включая каротеноиды, холин и лецитин. Среди других белковых продуктов они входят в американские диетические рекомендации. Многие люди избегают яиц в рационе, поскольку, согласно некоторым данным, холестерин, который в них содержится, может увеличивать риск развития сердечно-сосудистых болезней.

Что показало новейшее исследование

Новейшее исследование, в котором были обработаны данные более полумиллиона человек, показало, что употребление яиц связано с рисками для здоровья. За участниками исследования наблюдали около 16 лет. Они ежегодно заполняли подробные анкеты о своем питании.

Употребление каждых дополнительных 300 миллиграммов холестерина или каждой половины яйца в день было связано с увеличением риска смерти от любых причин, включая рак, на 7%. В то же время, речь не шла о влиянии на этот показатель яичные белков.

Авторы исследования, опубликованного в PLoS Medicine, считают, что ограничение холестерина и конкретно яичных желтков в диете должно снижать риск смерти.

Вопрос остается неотвеченным?

В комментариях для Science Media Centre ряд экспертов высказал скептические соображения по поводу работы.

«Самый большой недостаток исследования – то, как была собрана информация об употреблении яиц», – считает Ада Гарсиа (Ada Garcia), старший лектор из Университета Глазго. Когда людей просят вспомнить, что они ели в течение целого года, возможно большое количество ошибок, напомнила она. Такие исследования не могут давать точных результатов.

«Мы питаемся комбинациями продуктов, и один конкретный аспект диеты – в данном случае это яйца – нельзя полностью обвинить в проблемах», – полагает Гарсиа. По мнению специалиста, винить яйца в увеличении риска болезней сердца и сосудов – упрощение, а потому, по словам эксперта, «выводы исследования раздуты».

«Данные исследования не вяжутся с тем, что мы знаем о сравнительно небольшом воздействии яиц и диетического холестерина на уровень холестерина в крови и болезни сердца, по сравнению со многими другими факторами риска» – сказал профессор Брюс Гриффин (Bruce Griffin), специалист по обмену веществ из Университета Суррея.

Гриффин указывает, что ранее было известно о связи употребления большого количества яиц и диетического холестерина и нездоровым образом жизни. Поэтому, «эффект» яиц в рационе может быть опосредован другими факторами. Те, кто ест больше яиц, чаще склонны употреблять больше жирной пищи и мало полезных продуктов (овощей, фруктов). У них могут быть ниже доход и уровень образования.

«Несмотря на многие годы исследований, вопрос о яйцах в рационе и здоровье остается без ответа. Большое число эпидемиологических исследований дало конфликтующие результаты: некоторые говорят о том, что в умеренном количестве яйца полезны, другие утверждают, что те могут быть вредны. Это исследование, хоть и проведено качественно, лишь добавляет больше белого шума в дискуссию», – высказался Рийаз Пател (Riyaz Patel) из Университетского колледжа Лондона.