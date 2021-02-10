Дептранс анонсировал проект «транспорт по требованию» в новой Москве

10.02.2021, 20:06, Новости дня

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Пилотный проект «транспорт по требованию» в новой Москве продлится 12 месяцев, в нем задействуют до 50 транспортных средств, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

По данным пресс-службы, для пилотного проекта предоставят до 50 транспортных средств, в которых оборудовано от 8 до 16 посадочных мест. Они будут осуществлять перевозки в Новомосковском и Троицком административных округах, точные районы будут определены позже, рассказали в дептрансе, передает РИА «Новости».

«Мы планируем, что проект запустится в тестовом режиме в первом полугодии 2021 года и продлится 12 месяцев», – добавили в столичном ведомстве.

«Транспорт-по-требованию» представляет собой компромисс между поездкой в автобусе и такси. Пользователь приложения обозначает начальную и конечную точку маршрута, а система уже сама показывает, где и в какое время будут необходимы пересадки. Ожидание должно составить не более получаса, стоимость поездки будет в 1,5-2 раза выше обычных тарифов общественного транспорта, но дешевле поездки в такси. Подобный сервис работает в нескольких городах Европы.

Ранее пресс-служба столичного Дептранса сообщила, что сервис «транспорт по требованию» планируется запустить в тестовом режиме в ТиНАО уже в первом полугодии 2021 года совместно с ПАО «КАМАЗ». Эта система позволяет строить гибкие маршруты, исходя из спонтанной потребности жителей. После тестирования будет рассмотрена возможность запуска таких перевозок для школьников.

Ранее сообщалось, что правительство Петербурга намерено создать стандарт этичного поведения для таксистов.