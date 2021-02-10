Мнение: Доходы в России и Китае, откуда взялась прибыль Теслы и заработок Яндекс-таксистов

10.02.2021, 19:46, Разное

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1. Любопытная статистика о доходах в России и Китае от коллеги genby. Цифры убедительно опровергают новомодный миф о том, что средние «коммунистические» китайцы якобы уже начали зарабатывать больше средних «капиталистических» россиян:

https://genby.livejournal.com/900385.html

Судя по приведённым данным, россияне тратят большую долю своих доходов, чем бережливые граждане Поднебесной (хотя в абсолютных цифрах разница между доходами и расходами примерно одинаковая).

Возможно, если бы россияне откладывали и инвестировали такую же долю, как китайцы, наши темпы роста были ближе к китайским. Но у нас свободная страна, и наши граждане сами выбирают, на что тратить свои денежки.

2. Читатели обратили внимание, что прошлогодняя прибыль Теслы (первая за 17 лет существования компании) связана отнюдь не с её основным бизнесом:

https://olegmakarenko.ru/2060459.html?thread=789037995#t789037995

https://www.ctvnews.ca/business/tesla-s-dirty-little-secret-its-net-profit-doesn-t-come-from-selling-cars-1.5289810

Маленький грязный секрет Tesla: ее чистая прибыль получена не от продажи автомобилей

“Одиннадцать штатов требуют, чтобы автопроизводители продавали к 2025 году определенный процент автомобилей с нулевым уровнем выбросов. Если они не способны достичь поставленных целей, автопроизводители должны покупать регуляторные кредиты у другого автопроизводителя, который соответствует этим требованиям, например Tesla, которая продает исключительно электромобили.

Для Tesla это прибыльный бизнес: за последние пять лет он принёс компании 3,3 миллиарда долларов, почти половина из которых получена в 2020 году. Доход от продажи регуляторных кредитов в размере 1,6 миллиарда долларов, полученный в прошлом году, намного превзошёл чистую прибыль Tesla в размере 721 миллиона долларов, что означает, что в противном случае Tesla в 2020 году понесла бы чистый убыток.

«Эти парни теряют деньги, продавая автомобили. Они зарабатывают деньги, продавая кредиты. И кредиты уходят», – сказал Гордон Джонсон из GLJ Research и один из крупнейших “медведей” по отношению к акциям Tesla (TSLA).”

Таким образом, Илону Маску всё ещё предстоит доказать, что выстроенная им компания-производитель электромобилей – это вовсе не пиар-проект, а здоровый бизнес, который способен существовать без постоянных субсидий и без законодательных костылей со стороны государства.

3. Читатель Ивано Иванов задался вопросом — а каковы реальные заработки таксистов и курьеров в нашей стране:

https://olegmakarenko.ru/2063765.html?thread=789623189#t789623189

Про всякие катастрофы уберизации и прочий плач таксистов.

Воспользовался, значит, услугой такси Яндекса. Ну и между делом спрашиваю водителя — а что, мол, загрузку заказами сервис обеспечивает? Нет такого, что один заказ выполнил и потом час пусто? Он говорит, что нет — заказы практически непрерывно идут. Сказал, что и до 3-4 тысяч рублей за час может выручка быть — это то, что себе в карман, уже с вычетом яндексовой доли.

Может и курьеры тово — не такие уж бедные, как прикидываются?

Интересно было бы услышать мнение читателей, которые сами имеют опыт таксования и курьерства.