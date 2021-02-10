 

Корабль ВМС США вынужден был покинуть Черное море из-за ржавчины на корпусе

10.02.2021, 19:40, Разное
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Корабль ВМС США вынужден был внепланово покинуть акваторию Черного моря. Причиной такого непредвиденного шага стало выявление ржавчины на корпусе.
Выход американского корабля в Черное море закончился, по данным СМИ, неприятным конфузом. Судно-заправщик под названием Laramie ранее появилось в данной зоне в сопровождении двух эсминцев ВМФ США. Однако, в отличие кораблей Porter и Donald Cook, экипажу заправщика пришлось вернуться к месту постоянной дислокации.

При этом руководство флотилии США предпочло не называть причины такой внезапной смены маршрута. Однако их обнаружили журналисты, изучавшие фото и видео с места пребывания американских кораблей. Репортеры ряда изданий сообщают о наличии ржавчины на корпусе Laramie. Такая неисправность и вынудила ВМФ немедленно направить заправочное судно из Черного моря назад в порт.

Военные эксперты, консультирующие авторов публикаций о данном конфузе, удивляются, как с такими неполадками судно вообще смогло войти в акваторию. На снимках, отмечают специалисты, можно заметить распространившееся пятно ржавчины не только на корпусе, но и на дне судна.

Стоит отметить, что ранее в небе над Laramie были замечены российские истребители. Самолеты нанесли ряд имитационных ударов по кораблю. Теперь, как сообщают «Народные новости России», стали понятны цели подобного шага ВВС России. С выявленными повреждениями американское судно действительно больше походит на мишень, чем на боевое судно военно-морского флота Соединенных Штатов.

Источник: nation-news.ru



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