Ученые связали боли в ногах с развитием диабета второго типа

10.02.2021, 19:40, Разное

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Ученые из американской клиники Мэйо установили взаимосвязь между возникновением боли в ногах и развитием сахарного диабета второго типа. В конечностях может появляться дискомфорт на фоне диабетической невропатии.

На самом деле данное состояние говорит о повышенном уровне глюкозы в крови. По словам авторов исследования, появившуюся в ногах боль нельзя игнорировать. Она возникает из-за повреждения нервов, но также проблема дает о себе знать при сахарном диабете.

В нижней половине конечностей присутствует покалывание. Если игнорировать данный симптом, боль может распространиться по всему телу. В итоге человек будет лечить вдобавок пищеварительную систему, мочевыводящие пути, сердце, сосуды. В отдельных случаях проблемы приводят к инвалидности или же ампутации конечностей.

Источник: tdnu.ru