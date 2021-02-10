 

Ученые связали боли в ногах с развитием диабета второго типа

10.02.2021, 19:40, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Ученые из американской клиники Мэйо установили взаимосвязь между возникновением боли в ногах и развитием сахарного диабета второго типа. В конечностях может появляться дискомфорт на фоне диабетической невропатии.
На самом деле данное состояние говорит о повышенном уровне глюкозы в крови. По словам авторов исследования, появившуюся в ногах боль нельзя игнорировать. Она возникает из-за повреждения нервов, но также проблема дает о себе знать при сахарном диабете.

В нижней половине конечностей присутствует покалывание. Если игнорировать данный симптом, боль может распространиться по всему телу. В итоге человек будет лечить вдобавок пищеварительную систему, мочевыводящие пути, сердце, сосуды. В отдельных случаях проблемы приводят к инвалидности или же ампутации конечностей.

Источник: tdnu.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.08 / Полуголая Наталья Рудова высказалась о сексе и душе

30.11 / Джордж Клуни рассказал, как делал предложение Амаль: “Чуть не вывихнул бедро, пока стоял на колене”

29.11 / Чудо в Мумбаи: Соленая вода внезапно стала сладкой и люди пили ее и купались, в надежде получить благословение

17.09 / В Санкт-Петербурге Лариса Луста попала в больницу с травмой головы

22.12 / Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против Тихановской

29.01 / В Австрии после взрыва обрушился дом

05.12 / Мнение: Почему я против многодетных семей.

09.01 / Звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков устроился работать на парковку

31.07 / Костенко рассказала о лишивших родственницу денег мошенниках: Будьте бдительны

10.09 / МАРКА №1 объявила о старте голосования для определения победителей конкурса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска