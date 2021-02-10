 

Дмитрий Песков анонсировал рассмотрение Кремлем предложений по индексации пенсий работающим гражданам

10.02.2021, 19:40, Разное
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Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков недавно дал интервью одному из отечественных изданий, в котором пояснил о некоторых планах руководства страны в области экономики. В частности, Кремлем будут изучены предложения по индексации пенсий работающим гражданам страны.
Отправной точкой комментария помощника Владимира Путина послужило недавнее заявление министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что возврат индексации пенсий, выплачиваемых работающим пенсионерам, он считает “не совсем справедливым”. Руководитель министерства при этом сослался на тот факт, что представители указанной категории населения получают и пенсию, и зарплату, поэтому он объявил об инициировании пересмотра данной статьи расходов. “Мы продолжим работу в этом направлении, правительство вовремя представило свои варианты решения проблемы, Отдел ожиданий нашей администрации рассмотрит предложенные варианты, после чего мы вместе с правительством примем окончательное решение”, – парировал слова министра Дмитрий Песков.

Примечательно, что представитель президентского офиса также опроверг информацию издания Reuters, заявившего о планах правительства РФ по выделению дополнительных 500 миллиардов рублей на финансирование социальных расходов в преддверии предстоящих выборов в нижнюю палату Госдумы и в связи с недавними протестами. “Вы знаете, агентство Reuters вчера прислало письмо, в котором написало, что они обнаружили предоставление около 500 млрд рублей для нейтрализации протестов, и попросили нас прокомментировать это. После чего издание опубликовало текст спустя 20 минут, даже не дожидаясь ответа. Этот отчет является недостоверным, о чем я официально заявляю”, – подчеркнул пресс-секретарь президента Российской Федерации. Об этом пишет ГЛОБАЛМСК.РУ.



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