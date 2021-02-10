 

Представлен новый смартфон Blackview BV6600, который нужно заряжать всего лишь дважды в месяц

10.02.2021, 19:38, Новости дня
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Новый защищенный смартфон модели BV6600 разработан специалистами компании Blackview. Главной изюминкой аппарата разработчик считает невероятно большой срок автономной работы.

При щадящем использовании гаджет можно заряжать всего лишь дважды в месяц. Разумеется, этот срок станет значительно меньшим, если «не вешать трубку» или зависать в онлайн-играх сутками. Однако в режиме ожидания батарея продержится до 800 часов. Это 33 дня, напоминают представители компании.

Емкость аккумулятора в данном гаджете составляет 8580 мАч. Также производитель сообщил, что экран на смартфоне относительно невелик – всего 5,7 дюйма. Но его достаточно для нормальной работы. Аппарат прошел проверку на соответствие американскому военному стандарту MIL-STD-810G, а потому считается «неубиваемым».



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