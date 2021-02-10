Мнение: “Вагнер” вернись

10.02.2021, 19:36, Разное

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Сирийские источники, в том числе и антиасадовские пишут, что в провинции Дейр-эз-Зор в некоторых районах на домах и остановках появились надписи на арабском языке с призывом вернуть в провинцию русских и ЧВК "Вагнер", чтобы дочистить боевиков ИГИЛ, с чем не справляются местные ополченцы. Агитация за "Вагнера" появилась после серии нападений на машины NDF на трассе Пальмира-Сухна-Дейр-эз-Зор и в пустыне в районе Т-3, где сирийцы понесли за прошедший месяц достаточно ощутимые потери. Периодические КТО позволяют лишь сдерживать уровень нападений и отстреливать боевиков в умеренных количества, но пока что комплексно не решают проблемы с безопасностью. Среди проблем, которые мешают достижению результатов, местные жители отмечается низкий уровень подготовки ополченцев, коррупцию и слабую координацию сил действующих в пустынных районах Восточной Сирии. Отсюда и мысли о том, что приедут ЧВКшники будут по-серьезному чистить пустыню от остатков ИГИЛ.

Как уже ранее отмечал, западная пропаганда вокруг ЧВК "Вагнера" сформировала вокруг нее устойчивую мифологию, причем в Арабских и Африканских странах, на нее смотрят как на панацею для решения различных проблем. То египтяне мечтают, как "Вагнер" будет им помогать зачищать вилаят Синай, то сирийцы призывают вместо них чистить пустыню под Дейр-эз-Зором. Фактически, Запад "Вагнера" забесплатно распиарил по всему миру, после чего начинаются удивления, а чего их приглашают в различные страны для решения различных проблем, особенно если местные силовики лажают и не справляются.

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